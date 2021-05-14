رياضة

الهلال يعرض بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 13:10 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 13:40 GMT

الهلال يعرض بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور

غوميز انضم للهلال صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قالت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، إن نادي الهلال السعودي عرض خدمات مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور.

ووفقا لصحيفة ”spor.haber7″، فإن الهلال عرض خدمات غوميز على نادي طرابزون سبور للانتقال إليه في السوق الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهلال عرض غوميز على طرابزون سبور بعد أيام من عرضه على فنربخشة.

وسيعمل الهلال على التخلص من غوميز البالغ من العمر 35 عاما، بعد تعاقده مع الدولي المالي موسى ماريغا، واقتراب إتمام صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وانضم غوميز للهلال صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن الشباب الثاني.

وسبق أن لعب غوميز في الدوري التركي من بوابة غلطة سراي لمدة موسم واحد، سجل فيه 32 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة.

وسبق أن لعب غوميز في الدوري الفرنسي من بوابة سانت إيتيان وليون، وفي إنجلترا من بوابة نيوكاسل وسوانزي سيتي.

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