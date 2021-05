الهلال يعرض بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور

قالت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، إن نادي الهلال السعودي عرض خدمات مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور.

ووفقا لصحيفة ”spor.haber7″، فإن الهلال عرض خدمات غوميز على نادي طرابزون سبور للانتقال إليه في السوق الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهلال عرض غوميز على طرابزون سبور بعد أيام من عرضه على فنربخشة.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia.

This afternoon, he's already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! 🔥

🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/05m8uQxaJ9

— FotMob (@FotMob) January 20, 2021