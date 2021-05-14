الهلال يعرض بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور

قالت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، إن نادي الهلال السعودي عرض خدمات مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز على طرابزون سبور.

ووفقا لصحيفة ”spor.haber7″، فإن الهلال عرض خدمات غوميز على نادي طرابزون سبور للانتقال إليه في السوق الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الهلال عرض غوميز على طرابزون سبور بعد أيام من عرضه على فنربخشة.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia. This afternoon, he's already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! 🔥 🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/05m8uQxaJ9 — FotMob (@FotMob) January 20, 2021

وسيعمل الهلال على التخلص من غوميز البالغ من العمر 35 عاما، بعد تعاقده مع الدولي المالي موسى ماريغا، واقتراب إتمام صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وانضم غوميز للهلال صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن الشباب الثاني.

وسبق أن لعب غوميز في الدوري التركي من بوابة غلطة سراي لمدة موسم واحد، سجل فيه 32 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة.

وسبق أن لعب غوميز في الدوري الفرنسي من بوابة سانت إيتيان وليون، وفي إنجلترا من بوابة نيوكاسل وسوانزي سيتي.