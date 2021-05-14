رياضة

غوانزو يطلب من الهلال 6 ملايين يورو للسماح ببيع تاليسكا
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 12:22 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 13:40 GMT

غوانزو يطلب من الهلال 6 ملايين يورو للسماح ببيع تاليسكا

رغم تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي، إلا أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع تاليسكا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت وسائل إعلام صينية عن تطور جديد بخصوص سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني.

وبحسب صحيفة ”Sports Daily“، فقد طلب غوانغزو نحو 6 ملايين يورو للموافقة على رحيل تاليسكا للهلال، قبل أن ينخفض الطلب إلى 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع حل أزمة إنهاء عقد تاليسكا مع غوانغزو في أقرب وقت ممكن.

وبحسب الصحفي أكرم كونور، فإن الهلال عرض على تاليسكا عرضا يمتد لموسمين، بحيث يحصل اللاعب البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 5.5 مليون يورو.

وأضاف الصحفي أن تاليسكا لديه عدة عروض من البرازيل، لكن أفضل عرض من الناحية المادية هو عرض نادي الهلال.

ورغم تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي، إلا أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع تاليسكا.

ومع غوانزو سجل تاليسكا 39 هدفا وصنع 13 في 65 مباراة.

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