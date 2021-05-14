غوانزو يطلب من الهلال 6 ملايين يورو للسماح ببيع تاليسكا

كشفت وسائل إعلام صينية عن تطور جديد بخصوص سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني.

وبحسب صحيفة ”Sports Daily“، فقد طلب غوانغزو نحو 6 ملايين يورو للموافقة على رحيل تاليسكا للهلال، قبل أن ينخفض الطلب إلى 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع حل أزمة إنهاء عقد تاليسكا مع غوانغزو في أقرب وقت ممكن.

🤝Al Hilal team's bid for Talisca, ✍️2-year contract 💰€ 5.5 million annual salary 👥Talisca front started talks with Guangzhou FC to terminate his contract.#AlHilal #Talisca #Guangzhou https://t.co/w76jzMt7Dj — Ekrem Konur (@Ekremkonur) May 12, 2021

وبحسب الصحفي أكرم كونور، فإن الهلال عرض على تاليسكا عرضا يمتد لموسمين، بحيث يحصل اللاعب البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 5.5 مليون يورو.

وأضاف الصحفي أن تاليسكا لديه عدة عروض من البرازيل، لكن أفضل عرض من الناحية المادية هو عرض نادي الهلال.

ورغم تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي، إلا أنه يريد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع تاليسكا.

ومع غوانزو سجل تاليسكا 39 هدفا وصنع 13 في 65 مباراة.