موندو ديبورتيفو: برشلونة ينوي التخلص من 14 لاعبا

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن برشلونة ينوي القيام بثورة في السوق الصيفي المقبل، بالتخلص من 14 لاعبا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن برشلونة يريد رفع مستوى لاعبيه إضافة إلى تخفيض الرواتب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يتخلص من 14 لاعبا من لاعبيه، مثل: نيتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ماتيوس، مارتن برايثوايت، فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة مقتنع بضرورة إجراء ثورة، وسيستغل نتائج الموسم الحالي لتحقيق أهدافه؛ ولذلك سيتخلص من عدد كبير من اللاعبين، بالبيع النهائي أو الإعارة أو فسخ العقود.

وتوج برشلونة بطلا لكأس ملك إسبانيا، لكنه يتأخر بـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مع تبقي جولتين فقط.

وفاز خوان لابورتا برئاسة برشلونة، وسيكون مستقبل مدرب الفريق الهولندي رونالد كومان أحد أبرز القضايا في الفريق، خاصة أنه تم تعيينه عن طريق جوسيب ماريا بارتوميو.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع هانز فليك وتشافي، لكن الأول يقترب من تدريب منتخب ألمانيا، في حين أعلن السد رسميا تجديد عقد تشافي.