إصابة محمد البريك قبل مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

تعرض محمد البريك، مدافع نادي الهلال السعوي، للإصابة في العضلة الضامة، قبل 24 ساعة من مواجهة الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم البريك إلى قائمة المصابين في نادي الهلال، حيث يعاني الهلال من غياب كل من عبدالله عطيف الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وفواز الطريس بعد إصابته في مفصل القدم، فضلا عن الكوري هيون سو المدافع الذي أدى مرانه في صالة الإعداد البدني.

ولم يكشف الهلال عن المدة التي سيغيبها البريك، ولكنه اكتفى بالإعلان عن إصابة اللاعب في العضلة الضامة ودخوله إلى عيادة النادي.

من جهة أخرى اختتم الهلال تحضيراته لمواجهة الباطن، حيث ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه مواريس على الجوانب التكتيكية، وطبق خلالها التكتيك الذي سينتهجه خلال مواجهة الباطن، عبر مناورة فرضها على جزء من مساحة الملعب، وفق بيان النادي.

ويستضيف الهلال نظيره الباطن غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال قائمة الدوري برصيد 51 نقطة، قبل 4 جولات من ختام البطولة، في ظل منافسة شرسة من الوصيف الشباب الذي يملك 48 نقطة.

بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.