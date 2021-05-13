تقرير: تاليسكا تعاقد لنادي الهلال السعودي لمدة عامين

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الهلال السعودي تعاقد مع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين قادما من غوانزو إف.سي الصيني.

وقال موقع meg football التركي عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الهلال قدم عرضا للمهاجم البالغ عمره 27 عاما عبر مدير أعماله وذلك عقب التعاقد مع المهاجم الدولي المالي موسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

وكان الموقع ذاته أشار في وقت سابق إلى أن تاليسكا قد حصل على معلومات عن الهلال وتاريخه وبطولاته وشعبيته في المملكة من البيروفي أندريا كاريو لاعب وسط ”الزعيم“، وذلك قبل الجلوس مع مدير أعماله ليتخذ القرار النهائي بالموافقة على العرض.

وتهتم الصحافة التركية بتاليسكا نظرا لتألقه في صفوف بشكيتاش بين عامي 2016 و2018 قبل أن ينتقل إلى غوانزو على سبيل الإعارة في 2018 ليتعاقد معه بطل الصين بشكل نهائي في 2019 ويقرر الرحيل للسعودية بعد ذلك.

وكان تاليسكا يفاضل بين عدة عروض بينها العودة للبرازيل والانضمام إلى كورينثيانز، رغم أنه نشأ في صفوف باهيا ولعب له موسم 2013-2014 قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي الذي قضى بين صفوفه خمسة أعوام.

وتسببت المعاناة المادية وآثار جائحة فيروس كورونا في رحيل العديد من نجوم الدوري الصيني الممتاز من اللاعبين والمدربين بينما لم يحضر من يستطيع تعويضهم.

ورحل رفائيل بنيتز عن تدريب داليان برو، بينما ابتعد المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا عن شنغهاي سيبغ الذي خسر أيضا المهاجم البرازيلي هالك.

وخاض تاليسكا في مسيرته 236 مباراة سجل خلالها 93 هدفا وصنع 31، ومع غوانزو سجل 27 هدفا وصنع 11 في الدوري.