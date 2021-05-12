تعرف إلى البروتوكول الصحي الكامل للسماح بدخول الجماهير إلى الملاعب السعودية

أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اتباعه لدخول الجماهير إلى المباريات، حيث حددت نسبة الدخول بـ40% من سعة الملاعب.

وكانت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية قد قررت عودة الجماهير للمدرجات خلال آخر ثلاث جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبلغت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة كلا من ممثلي الأندية السعودية، ورابطة دوري المحترفين السعودي، واتحاد كرة القدم السعودي، أنها ستتولى تجهيز جميع الملاعب التي ستستضيف مباريات آخر ثلاث جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ”24 مباراة“.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، أنها أصدرت البروتوكول الجديد الخاص بدخول الجماهير التي حصلت على لقاح فيروس كورونا المستجد، ابتداء من يوم 17 من الشهر الجاري، وذلك بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس.

وأضافت أن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، يتضمن عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة مثل التباعد وارتداء الكمامات، إضافة إلى تحديد آلية خاصة لدخول الجماهير لمنع التجمعات داخل المدرجات أو عند بوابات الملاعب الخارجية.

وزارة الرياضة تُصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، اعتبارًا من تاريخ 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021م عودة آمنة وحضورٍ ممتع 📑🏟#رجعناhttps://t.co/3DztKRGnLk pic.twitter.com/BySrdIB9xi — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 12, 2021

وتابعت أن البروتوكول حدد الفئات المسموح لها بحضور المباريات، حيث تكون الأولوية لمن أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح، ويأتي بعده من حصل على جرعة واحدة، وأخيرا من أصيب بالفيروس وتعافى بشرط أن يكون قد أمضى أقل من ستة أشهر منذ إصابته بالفيروس.

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سبع أعوام وتقل عن 18 عاما، حيث سيكون الأمر مشروطا بحالتهم الصحية في تطبيق (توكّلنا) الإلكتروني، وهو تطبيق يتابع الحالة الصحية للجماهير وسيتم بموجبه السماح لهم بالدخول من عدمه.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه الشباب صاحب المركز الثاني.