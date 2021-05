النصر يزاحم الهلال في صفقة أندرسون تاليسكا

كشف الإعلامي الأوروغوياني بيدرو ألميديا، المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن دخول نادي النصر في المنافسة لكسب خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وبحسب تغريدة للإعلامي، فإن النصر تقدم بعوض لضم اللاعب البرازيلي الذي أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه الصيني.

وبيّن الإعلامي أن عرض النصر أقل ماديا من العرض الهلالي، لكنهم يحاولون لإقناع اللاعب.

🚨#AlNassr enters the race to hire #Talisca, however the proposal is lower than the value presented by #AlHilal.

the player has everything set to move to Saudi Arabia. #Flamengo and #Besiktas tried, but … they don't have the same financial power. 👀🇧🇷 #transfers https://t.co/qRBqFJropv

— Pedro Almeida (@pedrogva6) May 12, 2021