النصر يزاحم الهلال في صفقة أندرسون تاليسكا

كشف الإعلامي الأوروغوياني بيدرو ألميديا، المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن دخول نادي النصر في المنافسة لكسب خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وبحسب تغريدة للإعلامي، فإن النصر تقدم بعوض لضم اللاعب البرازيلي الذي أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه الصيني.

وبيّن الإعلامي أن عرض النصر أقل ماديا من العرض الهلالي، لكنهم يحاولون لإقناع اللاعب.

🚨#AlNassr enters the race to hire #Talisca, however the proposal is lower than the value presented by #AlHilal.

the player has everything set to move to Saudi Arabia. #Flamengo and #Besiktas tried, but … they don't have the same financial power. 👀🇧🇷 #transfers https://t.co/qRBqFJropv — Pedro Almeida (@pedrogva6) May 12, 2021

ويعد الهلال الأقرب لضم اللاعب نظرا لوجود كاريلو الذي يرتبط بصداقة مع اللاعب، إضافة للعوض المادي المميز حيث عرضت إدارة الهلال عليه راتبا يصل لـ 6.8 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن أندرسون تاليسكا، الذي اقترب من الانضمام لنادي الهلال، أثار جدلا واسعًا بين صفوف الجماهير السعودية، بعد أن قام بالإعجاب بأحد منشورات النصر على موقع ”إنستغرام“.

وقام اللاعب بوضع ”قلب“ على أحد منشورات فريق النصر السعودي على موقع ”إنستغرام“، وكان يظهر فيها المغربي نورالدين أمرابط نجم الفريق.

وبعد أن قام اللاعب بالإعجاب بالمنشور، قام بحذف ”القلب“ الذي وضعه على الصورة.

تاليسكا لاعب برازيلي بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي، واستقر أخيرا في غوانزو صيف 2018.

وخاض تاليسكا في مسيرته الكروية 236 مباراة سجل خلالها 93 هدفا وصنع 31، وفي محطته الأخيرة بالصين سجل 27 هدفا وصنع 11 في الدوري.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني قبل آخر أربع جولات.