ما سبب غضب بورتو من ماريغا ونادي الهلال السعودي؟

يبدو أن بورتو البرتغالي منزعج من إعلان مهاجمه موسى ماريغا انضمامه للهلال السعودي قبل نهاية الموسم الحالي، حيث بدا أن المهاجم المالي يركز بالفعل على فريقه الجديد ويتنهك القاعدة التي أقرها المدير الفني واحترمها لاعبون آخرون مثل الجزائري ياسين إبراهيمي و إيفان ماركانو ، كما أن بورتو لا تزال لديه أهداف لم يحققها وعدم تركيز ماريغا قد يؤثر على الفريق.

وقالت صحيفتا ojogo وcmjornal البرتغاليتان إن ماريغا لا يجب أن يلعب مع بورتو مجددا، في آخر جولتين من الدوري الذي حسمه سبورتنغ لشبونة بالفعل.

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لكن من المستبعد الاعتماد على المهاجم الدولي المالي في آخر جولتين من الدوري، إلا لو كان من الناحية العملية قد واجه الفريق صعوبات فعلية ولا توجد أي بدائل.

ولا ينوي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو الاعتماد عليه لأن ماريغا انتهك القاعدة الرئيسة التي وضعها المدرب للفريق، خاصة أن البطولة لم تنته بعد وأن الفريق لا يزال يقاتل من أجل أهداف مهمة، حيث يصارع لضمان المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القمبل.

غضب في بورتو

كما أن اللحظة التي تم فيها إعلان تعاقده مع الهلال ورحيله رسميا جاءت عشية استقبال فارينزي، وهذا لم يكن ليُسعد كونسيساو على الإطلاق، إذ يقدر المدير الفني بشدة الالتزام والتركيز ويفهم أنه في هذه المرحلة، سيتمكن أي من المهاجمين الثلاثة الآخرين مهدي طارمي وتوني مارتينيز وإيفانيلسون من تقديم أداء أفضل وهو ما فعله أول لاعبين أمام فارينزي.

وفي اليوم التالي للمباراة، نشر ماريغا مقطع الفيديو الذي استخدمه الهلال يوم الأحد لإعلان التعاقد معه رسميا ، كما أكد التزامه التام مع ناديه الجديد رغم أن التزامه في هذه المرحلة يجب أن يكون حصريًا على نادي بورتو النادي الذي تعاقد معه حتى يونيو/حزيران المقبل.

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وكتب أيضًا على إنستغرام : ”أنا فخور جدًا بالانضمام إلى الهلال ، أشكركم على ثقتكم بي. سنكتب التاريخ معًا“، بينما كان آخر تعليق له على إنستغرام في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما فاز نادي بورتو بكأس السوبر.

ويعتقد كونسيساو أن هذه لن تكون اللحظة المناسبة لماريغا للانفصال عن بورتو لأسباب ليس أقلها أن الأمثلة الأخيرة مثل براهيمي لاعب الريان القطري الحالي وماركانو احترما بورتو حتى اليوم الأخير من الدوري، على الأقل علنًا. وهذا هو السبب أيضًا في أنه لم يتخل عنهم أبدًا، ودائمًا ما امتدحهم وشدد على أنه لم يفشل أبدًا في الشعور بنفس التركيز على بعضهم البعض الذي حافظ عليه الزملاء الآخرون.

وفي مثال آخر، ولكن من منظور مختلف: البرازيلي بيبي لاعبًا في بورتو منذ فبراير/شباط ولم يتحدث أبدًا بهذا الأمر أو عبّر عن نفسه علنًا إلا في اليوم الذي وقع فيه. وفي الواقع سيفعل ذلك فقط اعتبارًا من 5 يونيو/خزيران، عندما يغادر جريميرو البرازيلي نهائيًا.

ما حدث مع ماريغا خلال الأيام الماضية يترك لدى المدير الفني الكثير من الشكوك، والذي سيلتقي به يوم الخميس المقبل لأول مرة بعد ما حدث وذلك قبل التدريب.