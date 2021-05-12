رياضة

نادي الاتحاد السعودي يفاوض الأرجنتيني كانيلو والجزائري فيغولي
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 15:21 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 16:05 GMT

نادي الاتحاد السعودي يفاوض الأرجنتيني كانيلو والجزائري فيغولي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن الأخير يضع في بؤرة اهتمامته المهاجم الأرجنتيني أليكسيس كانيلو هداف الدوري المكسيكي لضمه لصفوفه الموسم

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المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن الأخير يضع في بؤرة اهتمامته المهاجم الأرجنتيني أليكسيس كانيلو هداف الدوري المكسيكي لضمه لصفوفه الموسم المقبل.

 

وكانيلو يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو مهاجم نادي تولوكا المكسيكي، وهداف الدوري في الوقت الحالي برصيد 11 هدفًا.

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وشارك كانيلو الموسم الحالي مع فريقه في 17 مباراة، وسجل 11 هدفًا، وصنع 3 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين يورو.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي الاتحاد يرغب في التوقيع مع اللاعب الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي.

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وبحسب التقارير، طلب فيغولي نحو 7.5 مليون يورو سنويًا كراتب سنوي للتوقيع مع الاتحاد من أجل الموافقة على مغادرة ناديه نحو الدوري السعودي.

والاتحاد ليس أول نادٍ سعودي يُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع فيغولي، حيث حاول النصر من قبل التعاقد مع اللاعب غير أن الصفقة لم تتم.

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