نادي الاتحاد السعودي يفاوض الأرجنتيني كانيلو والجزائري فيغولي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن الأخير يضع في بؤرة اهتمامته المهاجم الأرجنتيني أليكسيس كانيلو هداف الدوري المكسيكي لضمه لصفوفه الموسم المقبل.

🚨- كانيلو " هداف الدوري المكسيكي " هذا الموسم إحدى مطالب إدارة انمار . pic.twitter.com/DtgGvOvQrG — منبر الاتحاد (@mnbrittihadi) May 12, 2021

وكانيلو يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو مهاجم نادي تولوكا المكسيكي، وهداف الدوري في الوقت الحالي برصيد 11 هدفًا.

وشارك كانيلو الموسم الحالي مع فريقه في 17 مباراة، وسجل 11 هدفًا، وصنع 3 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين يورو.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي الاتحاد يرغب في التوقيع مع اللاعب الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي.

وبحسب التقارير، طلب فيغولي نحو 7.5 مليون يورو سنويًا كراتب سنوي للتوقيع مع الاتحاد من أجل الموافقة على مغادرة ناديه نحو الدوري السعودي.

والاتحاد ليس أول نادٍ سعودي يُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع فيغولي، حيث حاول النصر من قبل التعاقد مع اللاعب غير أن الصفقة لم تتم.