فهد بن نافل: هناك محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب.. وكل ما يثار ندرك غاياته

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على توجيه رسائل مباشرة لجماهير ”الزعيم“ بشأن الأخبار المتداولة عن فتح باب المفاوضات وسوق الانتقالات حاليا مع عدة لاعبين.

وقال بن نافل في تغريدات عبر حسابه على تويتر: ”أمام الهلال ولحظة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، 4 مباريات بمثابة نهائيات مصيرية غايتنا الفوز بها جميعها، للحصول على الدوري الـ17 بمشيئة الله.. وفي هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة“.

وأضاف: ”إلى جانب تلك المحاولات، ندرك أن كثيرا من وسطاء اللاعبين (وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين) يستخدمون طرقًا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق موكليهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفًا، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم“.

إلى جانب تلك المحاولات، ندرك أن كثير من وسطاء اللاعبين (وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين) يستخدمون طُرقًا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق موكلينهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم #الهلال زيفًا، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم..

2️⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 11, 2021

وتابع: ”خلاصة القول، أهدافنا واضحة.. أمامنا 4 مباريات كل تركيزنا ينصب على الفوز فيها جميعها.. وثقتنا كبيرة بأبطالنا اللاعبين.. وكل ما يثار ندرك غاياته.. ولن يثنينا شيء عن مواصلة المشوار معًا ليستمر الهلال أولًا“.

وأردف: ”وختامًا، رسالتي لجماهير الهلال العزيزة، نعوّل عليكم كما عهدناكم أن تستمروا في كونكم خط الدفاع الأول تجاه كل من يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب النادي، إضافة إلى استمرار دعمكم لأبطالنا لنفرح سويّا بمزيد من الألقاب“.

وختامًا.. رسالتي لجماهير #الهلال العزيزة..

المعول منكم كما عهدناكم أن تستمرون في كونكم خط الدفاع الأول تجاه كل من يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب النادي.. إضافة إلى استمرار دعمكم لأبطالنا لنفرح سويًا بمزيد من الألقاب..

4️⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 12, 2021

وكان إدارة الهلال بدأت دخولها معترك الميركاتو الصيفي، بإعلان تعاقدها مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو، بشكل رسمي، لدعم خط هجوم الفريق في صفقة انتقال حر، فيما يربط العديد من التقارير النادي بعدة لاعبين آخرين أبرزهم البرازيلي تاليسكا، نجم غوانزو الصيني.

ويملك الهلال 7 أجانب حاليّا وهم: الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، البيروفي كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار والفرنسي بافيتيمبي غوميز والأرجنتيني لوسيانو فييتو والمالي موسى ماريغا والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

ويعد جيوفينكو وغوميز هما الأقرب للخروج من الهلال في الفترة المقبلة حال تعاقدت الإدارة مع أجانب آخرين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه الشباب صاحب المركز الثاني.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الباطن، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.