تقرير: بانيغا وجه ألفاظا نابية لحكم مباراة الشباب والهلال ويواجه خطر الإيقاف لنهاية الموسم

يواجه النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب السعودي، خطر الإيقاف لما تبقى من مباريات لفريقه حتى نهاية مسابقة الدوري السعودي، بعد طرده خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه ضد الهلال، وانتهت بخسارة ”الليوث“ (5-1).

كان الروماني ستيفان كوفاكس، حكم مباراة الهلال والشباب المؤجلة من الجولة الـ 26، أشهر بطاقة صفراء ثانية لبانيغا، بعدما ألقى الأخير الكرة باليد تجاهه فور احتساب خطأ ضد الشباب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”GSP,RO“ الرومانية، فإن ”بانيغا مهدد بالإيقاف عن خوض المباريات حتى نهاية الموسم بعد إهانة الحكم الروماني، الذي أدار المواجهة ضد الشباب، ستيفان كوفاكس“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الحكم كتب في تقريره الرسمي أن اللاعب تلفظ بكلمات (نابية) تجاه زوجته وابنه بقسوة“، مشددا في تقريره: ”إيفر بانيغا قام بإهانتي“.

وبات من المنتظر توقيع عقوبة على النجم الأرجنتيني قد تصل إلى غيابه عن مباريات الشباب المتبقية في الموسم الحالي من الدوري السعودي.

فيما نقلت صحيفة ”الرياضية“، عن مصدر في اتحاد الكرة السعودي، بأنه لن يتم توقيع عقوبات إضافية على اللاعب الأرجنتيني.

كما أوضح مصدر داخل نادي الشباب أن الإدارة ستكتفي بالإيقاف التلقائي للاعب، دون توقيع أي عقوبات مالية أو إدارية داخلية عليه.

وينتظر الشباب 4 مواجهات فقط على نهاية الموسم، إذ بات من المؤكد غياب بانيغا عن مواجهة الاتفاق، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ27 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نتيجة إيقافه نظرًا لتعرضه للطرد المباشر.

ويحتل الهلال الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.