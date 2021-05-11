المالي فوسيني دياباتي على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم المهاجم المالي فوسيني دياباتي، نجم طرابزون سبور التركي ومنتخب مالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”MEG“ التركية، فقد قدم النصر عرضًا إلى دياباتي، لضمه في الميركاتو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن دياباتي سيعود إلى طرابزون سبور، بعد ختام الموسم الرياضي الحالي، وذلك في أعقاب نهاية إعارته إلى غوتزبي.

وتسعى إدارة نادي النصر للتعاقد مع مهاجم آخر بجوار المغربي عبدالرزاق حمد الله، هداف الفريق.

اللاعب صاحب الـ25 عاما سبق له اللعب في ليستر سيتي الإنجليزي وخرج منه إعارة إلى نادي سيفاس سبور التركي، ثم عاد إلى ليستر سيتي ومنه انتقل لطرابزون.

#النصر يفاوض المالي فوسيني دياباتي (25 عام ) الجناح الايمن لنادي طرابزون سبور التركي . pic.twitter.com/gUxd7wFu6Y — Turki (@Turki_NFC77) May 11, 2021

ودياباتي خاض 25 مباراة رسمية مع غوتزبي التركي، في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

ولم تتوقف مفاوضات النصراويين عند اللاعب دياباتي، إذ كشفت مصادر قريبة من الإدارة عن وضع اللاعب دغانيني، محترف الأهلي السابق وطرابزون الحالي، على رادار الفريق.

شهادة الكفاءة المالية

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر أنها اقتربت من توفير نحو 85 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وعرقلت شهادة الكفاءة المالية أي تعاقدات للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب مستحقات متأخرة للاعبيه المحليين والمحترفين.

ووضعت إدارة النصر أعينها على المحترف البوسني ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة، صاحب الـ32 عاما، لضمه.