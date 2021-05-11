الإسرائيلي ضياء سبع نجم النصر الإماراتي يدعم فلسطين

حرص الإسرائيلي ضياء سبع، لاعب نادي النصر الإماراتي، على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني؛ بسبب ما يتعرض له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر سبع صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لمسجد قبة الصخرة، وكتب: ”سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما“.

وانضم سبع للعديد من لاعبي كرة القدم حول العالم الذين يدعمون القضية الفلسطينية، أمثال ساديو ماني نجم ليفربول، ومسعود أوزيل نجم فنربخشة، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

ويعد ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي، وانضم للنصر قادما من غوانغجو إيفرغراند الصيني.

وقدم سبع مستويات جيدة مع النصر منذ انضمامه للفريق، إذ يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 46 نقطة.

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بعد مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.