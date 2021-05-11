تاليسكا يثير جدلا بوضع قلب على صورة لنادي النصر‎

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي اقترب من الانضمام لنادي الهلال، جدلا واسعًا بين صفوف الجماهير السعودية، بعد أن قام بالإعجاب بأحد منشورات النصر على موقع ”إنستغرام“.

وقام اللاعب بوضع ”قلب“ على أحد المنشورات فريق النصر السعودي على موقع ”إنستغرام“، وكان يظهر فيها المغربي نورالدين أمرابط نجم الفريق.

وبعد أن قام اللاعب بالإعجاب بالمنشور، قام بحذف ”القلب“ الذي وضعه على الصورة.

وانقسمت آراء الجماهير حول تصرف اللاعب، فالبعض أكد أنه سينضم للنصر والآخر قال إنه يضغط على الهلال لزيادة المقبل المادي.

يذكر أن مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي قد أكدت أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني، أبدى موافقته على العرض الذي تقدم به النادي لضمه في الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن اللاعب البرازيلي لا يرغب في الاستمرار بالدوري الصيني ويرغب بخوض تجربة احترافية جديدة، وأبدى موافقته على الانتقال للهلال، لكنه اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ نحو 6 ملايين يورو.

وتاليسكا لاعب برازيلي بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي واستقر أخيرا في غوانزو في صيف 2018.

وخاض تاليسكا في مسيرته الكروية 236 مباراة سجل خلالها 93 هدفا وصنع 31، وفي محطته الأخيرة بالصين سجل 27 هدفا وصنع 11 في الدوري.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني قبل آخر أربع جولات.