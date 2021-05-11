مدرب المغرب يطلب من نورالدين أمرابط ترك النصر والرحيل إلى أوروبا لضمان مكان في المنتخب

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة البوسني وحيد خليلهودزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، في رحيل نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الأوروبية.

وينتهي عقد نور الدين أمرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي، ما دفع خليلهودزيتش ليطلب من اللاعب العودة إلى أوروبا للاستمرار في صفوف المنتخب المغربي.

ونشرت شبكة ”Le 360 Sport“ المغربية تقريرًا قالت فيه: مدرب المغرب اشترط على نور الدين أمرابط أنه إذا أراد الانضمام إلى قائمة أسود الأطلس، فيجب عليه اللعب في فريق أوروبي.

وكانت أنباء قد انتشرت بوجود رغبة داخل نادي النصر السعودي في تجديد التعاقد مع نورالدين أمرابط لمدة عام إضافي، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نورالدين أمرابط انضم إلى صفوف النصر موسم 2018، قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

ولعب أمرابط 96 مباراة مع النصر، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 24 أخرى.