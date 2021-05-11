مسلي آل معمر: نحترم سعد بقير لكن النصر يحتاج "صفقات نوعية"

تحدث مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن فترة الانتقالات الخاصة بالفريق مع دخول منافسه الهلال السوق بقوة بالتعاقد مع موسى ماريغا، والاقتراب من إنهاء صفقة أندرسون تاليسكا.

#مسلي_آل_معمر رئيس مجلس إدارة نادي "النصر:

نحترم اللاعب "سعد بقير" ولكن لم يُطرح اسمه ،وحتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب ،ولكننا سنحتاج لصفقات نوعية "تصنع الفارق"#كورة_روتانا pic.twitter.com/wddD35TUQk — برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021

وكشف آل معمر حقيقة دخول النصر في مفاوضات مع التونسي سعد بقير، صانع ألعاب نادي أبها، حيث قال لبرنامج كورة روتانا :“نحترم اللاعب ”سعد بقير“ ولكن لم يُطرح اسمه، وحتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب، ولكننا سنحتاج لصفقات نوعية ”تصنع الفارق““.

#تركي_العجمة يسأل:

هناك حديث عن تدخل الأمير "خالد بن فهد" في صنع كل القرارات وأنتم فقط إدارة تبارك ما يقوله العضو الداعم هل هذا صحيح؟ رئيس النصر يرد: سأجيب على السؤال بكل صراحة@TurkiAlajmah #كورة_روتانا pic.twitter.com/okDYLOtLPd — برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021

وكانت تقارير قد أشارت لاهتمام أندية الهلال والشباب والنصر بصانع ألعاب أبها الذي قدم مستويات جيدة للغاية مع ناديه هذا الموسم.

وتابع آل معمر عن مصير نجوم النصر: ”هناك تقييم لجميع اللاعبين بنهاية الموسم وبناء عليه سيتم النظر في إمكانية التجديد لمن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وحسمنا أمر الأوزبكي ”ماشاريبوف“ بالانضمام للفريق الموسم المقبل“.

وأشار آل معمر إلى أن النجوم الذين ستنتهي عقودهم سيتم تقييمهم فنيا لتحديد مدى احتياج الفريق لهم، فيما سيحتفظ النادي بكل اللاعبين السارية عقودهم.

ويحتل النصر المركز الخامس في الدوري السعودي بـ39 نقطة.