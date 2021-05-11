رياضة

مسلي آل معمر: نحترم سعد بقير لكن النصر يحتاج "صفقات نوعية"
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 9:35 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 11:10 GMT

مسلي آل معمر: نحترم سعد بقير لكن النصر يحتاج "صفقات نوعية"

تحدث مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن فترة الانتقالات الخاصة بالفريق مع دخول منافسه الهلال السوق بقوة بالتعاقد مع موسى ماريغا، والاقتراب من

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تحدث مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن فترة الانتقالات الخاصة بالفريق مع دخول منافسه الهلال السوق بقوة بالتعاقد مع موسى ماريغا، والاقتراب من إنهاء صفقة أندرسون تاليسكا.

وكشف آل معمر حقيقة دخول النصر في مفاوضات مع التونسي سعد بقير، صانع ألعاب نادي أبها، حيث قال لبرنامج كورة روتانا :“نحترم اللاعب ”سعد بقير“ ولكن لم يُطرح اسمه، وحتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب، ولكننا سنحتاج لصفقات نوعية ”تصنع الفارق““.

وكانت تقارير قد أشارت لاهتمام أندية الهلال والشباب والنصر بصانع ألعاب أبها الذي قدم مستويات جيدة للغاية مع ناديه هذا الموسم.
وتابع آل معمر عن مصير نجوم النصر: ”هناك تقييم لجميع اللاعبين بنهاية الموسم وبناء عليه سيتم النظر في إمكانية التجديد لمن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وحسمنا أمر الأوزبكي ”ماشاريبوف“ بالانضمام للفريق الموسم المقبل“.

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وأشار آل معمر إلى أن النجوم الذين ستنتهي عقودهم سيتم تقييمهم فنيا لتحديد مدى احتياج الفريق لهم، فيما سيحتفظ النادي بكل اللاعبين السارية عقودهم.

ويحتل النصر المركز الخامس في الدوري السعودي بـ39 نقطة.

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