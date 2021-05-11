ما حقيقة اتفاق نادي الهلال مع لوكاس مورا وماركو سيلفا؟

تداول مغردون سعوديون بكثافة خلال الساعات الماضية أنباء عن اتفاق نادي الهلال السعودي بشكل مبدئي مع البرازيلي لوكاس مورا مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي بعدما حصل على موافقة اللاعب للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد مورا ذو الـ28 عاما من أبرز مواهب الكرة البرازيلية خلال الآونة الأخيرة، غير أن أنباء اتفاقه مع الهلال لم تتخطَ كونها شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتحدث أي وسيلة إعلامية سعودية أو عالمية موثوقة عن وجود تواصل بين الهلال ولوكاس مورا، الذي يعد عنصرا بارزا في خط هجوم توتنهام.



ماركو سيلفا..

ومع كثافة أخبار الانتقالات في المملكة العربية السعودية تردد اسم المدرب البرتغالي ماركو سيلفا بقوة خلال الساعات الأخيرة أيضا، بعدما تداول مغردون أنباء اتفاقه مع نادي الهلال لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويقود الهلال حاليا المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لنهاية الموسم، ومن الممكن تمديد التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، غير أن الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا أشار في تغريدة له إلى اتفاق بين الهلال وسيلفا لقيادة الفريق الموسم المقبل، كما تحدث الصحفي السعودي فهد المري عن اتفاق بين الطرفين حتى نهاية 2024.

ويعد سيلفا هدفا أساسيا لنادي الهلال حيث بدأت مفاوضات الهلال معه منذ فبراير الماضي.

تطورات مفاوضات نادي الهلال مع تاليسكا https://t.co/8DnU2QEYGw pic.twitter.com/usRZ6TCQRw — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

آخر نادٍ تولى تدريبه سيلفا هو ايفرتون الإنجليزي، وسبق له قيادة سبورتنغ لشبونة إبان تواجد البيروفي أندريه كاريلو مع الفريق. ومن إنجازاته تحقيق كأس البرتغال مع سبورتنغ لشبونة وتحقيق لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس.

وأتم الهلال بالفعل اتفاقه مع المهاجم المالي موسى ماريغا للانضمام لصفوف الفريق وأعلن عن الصفقة بشكل رسمي، كما توصل لاتفاق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني لكنه لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى اللحظة.