تطورات مفاوضات نادي الهلال مع تاليسكا

قالت تقارير صحفية تركية: إن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني، تواصل بالفعل مع أندري كاريلو جناح نادي الهلال السعودي؛ لاستطلاع رأيه حول الأجواء في النادي السعودي.

وأكدت مصادر لإرم نيوز أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال لنادي الهلال بشكل مبدئي، لكنه اشترط عقدا بـ6 ملايين يورو سنويا.

بماذا رد أندرسون تاليسكا على عرض نادي الهلال؟ https://t.co/QwSWHo5Vqd pic.twitter.com/nqAiQYchCH — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

ولا يرغب تاليسكا في استكمال تجربته في الصين، كما فعل نجوم عدة بعد قرارات حكومية بوضع سقف للرواتب.

وبحسب التقارير، فإن تاليسكا تواصل مع كاريلو فعليا وبات على وشك التوقيع لنادي الهلال.

وتلقى اللاعب البرازيلي عدة عروض، من بينها فلامينغو البرازيلي وبشكتاش التركي اللذان يرغبان في التوقيع معه هذا الصيف.

فلامينغو يرفض عرضا من نادي النصر السعودي لشراء أراسكايتا https://t.co/tP6kEJ6dTu pic.twitter.com/imnxTJLTR7 — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

وبدأ الهلال السعودي الميركاتو الصيفي بمنتهى القوة، حيث تعاقد مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بشكل قوي لاستئناف دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، بخلاف المسابقات المحلية السعودية في موسمها الجديد.