رياضة

تطورات مفاوضات نادي الهلال مع تاليسكا
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 16:01 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 16:55 GMT

تطورات مفاوضات نادي الهلال مع تاليسكا

يسعى الهلال لتدعيم صفوفه بشكل قوي لاستئناف دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، بخلاف المسابقات المحلية السعودية في موسمها الجديد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت تقارير صحفية تركية: إن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني، تواصل بالفعل مع أندري كاريلو جناح نادي الهلال السعودي؛ لاستطلاع رأيه حول الأجواء في النادي السعودي.
وأكدت مصادر لإرم نيوز أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال لنادي الهلال بشكل مبدئي، لكنه اشترط عقدا بـ6 ملايين يورو سنويا.

ولا يرغب تاليسكا في استكمال تجربته في الصين، كما فعل نجوم عدة بعد قرارات حكومية بوضع سقف للرواتب.
وبحسب التقارير، فإن تاليسكا تواصل مع كاريلو فعليا وبات على وشك التوقيع لنادي الهلال.
وتلقى اللاعب البرازيلي عدة عروض، من بينها فلامينغو البرازيلي وبشكتاش التركي اللذان يرغبان في التوقيع معه هذا الصيف.

وبدأ الهلال السعودي الميركاتو الصيفي بمنتهى القوة، حيث تعاقد مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بشكل قوي لاستئناف دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، بخلاف المسابقات المحلية السعودية في موسمها الجديد.

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