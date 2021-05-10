رياضة

فلامينغو يرفض عرضا من نادي النصر السعودي لشراء أراسكايتا
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 12:54 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 13:50 GMT

فلامينغو يرفض عرضا من نادي النصر السعودي لشراء أراسكايتا

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رفض نادي فلامينغو عرضا من قبل نادي النصر السعودي لضم اللاعب أراسكايتا، لاعب الفريق البرازيلي. رسميًا.. الهلال يتعاقد مع موسى

+A -A
المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رفض نادي فلامينغو عرضا من قبل نادي النصر السعودي لضم اللاعب أراسكايتا، لاعب الفريق البرازيلي.

 

وبحسب ما نقلت صحيفة cenariomt، فإن العرض النصراوي لضم اللاعب كان بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء عقب انتهاء الإعارة.

وبينت تلك الصحف أن عرض النصر كان نظير مليوني يورو للإعارة لموسم، مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن فلامينغو، سبق وأن رفض عرضا من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظير انتقال اللاعب بـ 15 مليون يورو.

 

وترغب إدارة فلامينغو في بيع أراسكايتا بشرط ألا يقل المقابل المادي عن مبلغ 20 مليون يورو، ويكون البيع نهائيا، وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play