فلامينغو يرفض عرضا من نادي النصر السعودي لشراء أراسكايتا

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رفض نادي فلامينغو عرضا من قبل نادي النصر السعودي لضم اللاعب أراسكايتا، لاعب الفريق البرازيلي.

وبحسب ما نقلت صحيفة cenariomt، فإن العرض النصراوي لضم اللاعب كان بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء عقب انتهاء الإعارة.

وبينت تلك الصحف أن عرض النصر كان نظير مليوني يورو للإعارة لموسم، مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن فلامينغو، سبق وأن رفض عرضا من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظير انتقال اللاعب بـ 15 مليون يورو.

بماذا رد أندرسون تاليسكا على عرض نادي الهلال؟ https://t.co/QwSWHo5Vqd pic.twitter.com/nqAiQYchCH — إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2021

وترغب إدارة فلامينغو في بيع أراسكايتا بشرط ألا يقل المقابل المادي عن مبلغ 20 مليون يورو، ويكون البيع نهائيا، وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.