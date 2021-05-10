بماذا رد أندرسون تاليسكا على عرض نادي الهلال؟‎

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب غوانغزو إيفرغراند الصيني، أبدى موافقته على العرض الذي تقدم به النادي لضمه في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم النجم البرازيلي، بالانتقال إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الإدارة قررت التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وبحسب المصادر، فإن اللاعب البرازيلي لا يرغب في الاستمرار بالدوري الصيني ويرغب بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأفادت المصادر، بأن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال للهلال، لكنه اشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ نحو 6 ملايين يورو.

Anderson Talisca? Pode contratar @marcosbrazrio , vai cair como uma luva no #Flamengo ! pic.twitter.com/gMVUnRNdbk — Bruno Luis ᴼᶜᵗᵃ (@BrunoLuiss2001) May 9, 2021

وكانت أندية برازيلية عدة ترغب في التوقيع مع اللاعب منها فلامنغو؛ لكنهم اصطدموا بالراتب المبالغ فيه الذي يطلبه اللاعب فتوقفت رغباتهم في التوقيع معه.

وكانت أندية تركية أخرى ترغب في التعاقد مع تاليسكا لكن الراتب يقف حجر عثرة أمام إتمام الاتفاق، لكن المصادر كشفت أن اللاعب لديه عرض قطري كمنافس قوي للهلال.

وتاليسكا لاعب برازيلي بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي واستقر أخيرا في غوانزو في صيف 2018.

وخاض تاليسكا في مسيرته الكروية 236 مباراة سجل خلالها 93 هدفا وصنع 31، وفي محطته الأخيرة بالصين سجل 27 هدفا وصنع 11 في الدوري.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني قبل آخر أربع جولات.