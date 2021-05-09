رسميًا.. الهلال يتعاقد مع موسى ماريغا

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الدولي المالي، موسي ماريغا،قادما من بورتو البرتغالي ليمثل صفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل.

ونشر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن حصل على توقيع موسى ماريغا لمدة ثلاث مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

اللاعب سيكمل الموسم مع ناديه البرتغالي على أن ينتقل لصفوف الفريق السعودي مطلع الموسم المقبل.

ولم يكشف الهلال عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية سعودية أشارت إلى أن اللاعب سيحصل على راتب 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات ومكافأة بعد موافقته.

ولعب موسى ماريغا 29 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريقه بورتو سجل فيها 7 أهداف بقميص الفريق البرتغالي.

ماريغا، البالغ من العمر 30 سنة، سجل 115 هدفًا، خلال 319 مباراة رسمية منهم 9 أهداف بدوري أبطال أوروبا، طوال مسيرته الاحترافية.

وتقدّر القيمة السوقية للمهاجم الدولي المالي بـ 14 مليون يورو.

وحصد ماريغا لقب الدوري البرتغالي مرتين مع بورتو عامي 2018 و2020، وكأس البرتغال عام 2020 وكأس السوبر البرتغالي 2020.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في بورتو عام 2018، ولعب 25 مباراة دولية مع منتخب مالي.

يذكر أن اللاعب صاحب البشرة السمراء وكانت له واقعة شهيرة عندما حاول مغادرة الملعب، وعدم استكمال إحدى المباريات بعد هتافات عنصرية من قِبل جماهير فيتوريا جيماريش.

نادي الهلال قد انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن سحق منافسه المباشر الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وفك الهلال الشراكة مع الشباب، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.