الهلال ينافس الشباب على سعد بقير

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة ناديي الهلال والشباب السعوديين في التعاقد مع اللاعب المغربي سعد بقير لاعب أبها.

وبحسب تلك التقارير، فإن اللاعب أبلغ إدارة ناديه رغبته في الرحيل، حيث حددت إدارة النادي مبلغ مليوني دولار للموافقة على انتقاله.

ويقدم النجم التونسي سعد بقير موسمًا غاية في القوة مع فريق أبها. حيث شارك في 23 من أصل 26 خاضها الفريق في الدوري، ونجح بتسجيل 8 أهداف، وصنع 8 أخرى.

وينتهي عقد سعد بقر مع أبها في شهر يونيو من العام 2022.

يذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن تعاقده مع الدولي المالي، موسي ماريغا، قادما من بورتو البرتغالي ليمثل صفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل.

ونشر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن حصل على توقيع موسى ماريغا لمدة ثلاث مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الهلال يريد إنهاء التعاقد مع الفرنسي غوميز ردًا على تراجع مستواه، وأنه بالفعل اتفق مع المالي موسى ماريغا.