النصر السعودي يخطط للتعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم برشلونة

دخل نادي النصر السعودي مفاوضات جادة مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، للانضمام إلى صفوف ”العالمي“ مطلع الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ”البيان الرياضي“ تقريرًا قالت فيه إن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني أصبح أهم الصفقات الجديدة لنادي النصر السعودي للموسم الجديد 2021-2022.

وأشارت إلى أن ميراليم بيانيتش أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني نتيجة عدم ارتياحه مع المدرب الهولندي رونالد كومان، وهذا من أصعب مواسم اللاعب على الإطلاق، في ظل تهميشه من قبل كومان، ما جعل اللاعب صاحب الـ 31 عامًا يتخذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات النصر https://t.co/H0O4tVMVsY pic.twitter.com/1k0cSXsv7j — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضة اللاعب بقوة بعد ساعات قليلة من الكشف عن رغبة كل من تشيلسي الانجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع اللاعب.

ويخطط نادي النصر لعقد صفقات كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد الحصول على ”الكفاءة المالية“، لتجنب تكرار النتائج الكارثية في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وما زاد من صحة تقارير قدوم ميراليم بيانيتش إلى النصر، هو رده على منشور للأمير تركي بن سلمان، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، حيث تحدث الأمير تركي عن رؤية المملكة للمستقبل، وتحركات القيادة الرشيدة، لتحقيق طموحات الشعب السعودي العظيم.

فعلق اللاعب البوسني على المنشور، وكتب “قريبًا”، وأرفق معه علم المملكة.

ولعب ميراليم بيانيتش هذا الموسم 28 مباراة فقط في كل المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أهدافًا.

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة، في الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس، ولكن اللاعب البوسني لم يدخل في حسابات المدرب رونالد كومان، ولا يشارك بشكل منتظم.