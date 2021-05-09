هل تسبب لقاح كورونا بوفاة عادل التويجري وفهد هزازي؟

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بشكل قاطع ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تسبب لقاح فيروس كورونا في وفاة الإعلامي عادل التويجري، وبطل كمال الأجسام فهد هزازي.

وقال متحدث وزارة الصحة في تصريحات رسمية: ”نؤكد للجميع أنه لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة“.

وتردد خلال الساعات الأخيرة، أن وفاة عادل التويجري وفهد هزازي كانت بسبب تلقيهما لقاح كورونا، حيث ينتسب هزازي للقطاع الطبي ما يعني تلقيه اللقاح، كما توفي التويجري قبل أداء العمرة مباشرة ما يعني تلقيه اللقاح، وهو ما فتح باب الشائعات حول الأمر.

وأعلن عن وفاة التويجري، مساء أمس السبت، عن 40 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية.

والتويجري كان ناقدا رياضيا في العديد من الصحف والقنوات الرياضية كان أبرزها برنامج ”الدوري مع وليد“، كما تقلّد عددا من المناصب الإدارية في نادي الهلال، وكتب في العديد من الصحف أبرزها: صحيفة مكة، والاقتصادية السعودية.

وآخر ظهور للتويجري كان عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، يوم الجمعة، في تحليل لفوز الهلال 5/1 على الشباب، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

في حين أُعلن عن وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي‎، بعد إصابته بنوبة صرع شديدة.

ومثّل هزازي السعودية ‏في عدة محافل دولية، وحقق عددا من البطولات، أبرزها بطولة أرنولد كلاسي، كما وصل للمركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام، وحقق المركز الأول في بطولة المملكة لكمال الأجسام العام 2020 لوزن فوق 90 كغم.