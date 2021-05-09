رياضة

جنازة عادل التويجري (فيديو وصور)‎
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 11:13 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 12:00 GMT

جنازة عادل التويجري (فيديو وصور)‎

شيع، اليوم الأحد، جثمان الإعلامي الرياضي عادل التويجري، إلى مثواه الأخير. وتوفي التويجري، مساء السبت، عن عمر يناهز 40 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. وأصاب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شيع، اليوم الأحد، جثمان الإعلامي الرياضي عادل التويجري، إلى مثواه الأخير.

وتوفي التويجري، مساء السبت، عن عمر يناهز 40 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأصاب خبر وفاته الوسط الرياضي والإعلامي بحالة حزن شديدة، ونعاه العديد من زملائه النقاد واللاعبين.

وشهدت جنازته تواجد الإعلامي الرياضي وليد الفراج وشقيقه خالد الفراج في مقبرة النسيم.

وكان صالح التويجري، شقيق الراحل، قد قال عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه اليوم الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفيا“.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن تكفل عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، ببناء مسجد باسم الإعلامي الراحل.

وكان التويجري ناقدا رياضيا بالعديد من الصحف والقنوات الرياضية كان أبرزها ”الدوري مع وليد“.

كما تقلّد التويجري عددا من المناصب الإدارية في نادي الهلال، كما كتب في عدد من الصحف منها: صحيفة مكة، والاقتصادية السعودية.

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