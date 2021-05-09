جنازة عادل التويجري (فيديو وصور)‎

شيع، اليوم الأحد، جثمان الإعلامي الرياضي عادل التويجري، إلى مثواه الأخير.

وتوفي التويجري، مساء السبت، عن عمر يناهز 40 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأصاب خبر وفاته الوسط الرياضي والإعلامي بحالة حزن شديدة، ونعاه العديد من زملائه النقاد واللاعبين.

وشهدت جنازته تواجد الإعلامي الرياضي وليد الفراج وشقيقه خالد الفراج في مقبرة النسيم.

يجعل الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا..

جموع حضرت للصلاة والدفن وملايين تلهث بالدعاء والصدقات في وسائل التواصل..

يقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض"#عادل_التويجري pic.twitter.com/dh3qNAI48F — حمد الصويلحي (@H_swilhy) May 9, 2021

وكان صالح التويجري، شقيق الراحل، قد قال عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه اليوم الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفيا“.

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم وسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنان 🤲🏻#عادل_التويجري pic.twitter.com/uxbBfWbXsF — حمد الصويلحي (@H_swilhy) May 9, 2021

وليد الفراج وشقيقه خالد الفراج في مقبرة النسيم الله يصبره 💔 #عادل_التويجري pic.twitter.com/wz7eTVC3RX — ABA🇸🇦 (@vogwoi1) May 9, 2021

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن تكفل عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، ببناء مسجد باسم الإعلامي الراحل.

وكان التويجري ناقدا رياضيا بالعديد من الصحف والقنوات الرياضية كان أبرزها ”الدوري مع وليد“.

كما تقلّد التويجري عددا من المناصب الإدارية في نادي الهلال، كما كتب في عدد من الصحف منها: صحيفة مكة، والاقتصادية السعودية.

اللهم اغفر لعبدك #عادل_التويجري اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم تجاوز عن سيئآته ويمن كتابه وأجعله من أهل الفردوس الأعلى يارب العالمين pic.twitter.com/mBNlROgF3y — عبدالعزيز ال كناد (@abdualazizalqah) May 9, 2021

اللهم ثبته عند السؤال إلى جنات الخلد أبوغيداء،الله يرحمك ويجبر مصاب أهلك وأحبابك ،إنا لله وإنا إليه راجعون#عادل_التويجري_في_ذمةالله #عادل_التويجري pic.twitter.com/QqfmvUKGM0 — عبدالله الخالدي (@KKAAMM911) May 9, 2021