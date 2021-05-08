رسالة عادل التويجري الأخيرة إلى لاعبي الهلال وإدارته وجماهيره (فيديو)‎

وجه الإعلامي الرياضي عادل التويجري، رسالة لجمهور ولاعبي نادي الهلال، في ظهوره الأخير قبل وفاته، اليوم السبت، عن 40 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

والتويجري أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين، حيث سبق له وأن عمل في صحيفة ”الاقتصادية، ومكة، والشرق“.

وتقلد التويجري منصب عضو مجلس إدارة نادي الهلال في فترة سابقة.

وخلال تحليله لفوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، حذر الهلاليين من الاطمئنان بتتويجهم بالدوري السعودي، قائلا: ”كل شيء لم يتغير، إذا اللاعب الهلالي والجمهور اعتقدوا أن الدوري حسم هذه كذبة لم يحسم شيء حتى الآن“.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري يوجه رسالة إلى الهلاليين…! تركي الغامدي: بعض النصراويين يتمنوا الهلال يحقق الدوري.. الشباب لخبط الاعدادات عند بعض النصراويين.#قناة_SBC pic.twitter.com/BgSbtgasPh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 7, 2021

وكان صالح التويجري، شقيق الراحل،قال عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفياً“.

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان. وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط و هاتفياً. — Saleh Altwaijri (@SAltwaijri) May 8, 2021

ووجه الهلال ضربة مباشرة لمنافسه الشباب بعد فوز ساحق 5-1 ليقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة.

وانفرد الهلال بالصدارة برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.