سبب وفاة عادل التويجري‎

تسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن عمر ناهز 40 عامًا، يوم السبت.

وأكد الحساب الرسمي لبرنامج ”الدوري مع وليد“ وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري.

وفاة الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري،

وهو كاتب وناقد رياضي متخصص ، وتوفي جراء أزمة قلبية اليوم -رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته ؛؛ pic.twitter.com/hKznK5qNoc — جـوال منطقة جــازان (@Jawal_Jazan) May 8, 2021

وكشف محمد آل جاسم التميمي: ”عادل التويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية الله يغفرله ويتجاوز عنه، شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته“.

#عادل_التويجري في ذمة الله اثر سكتة قلبية الله يغفرله ويتجاوز عنه ،، شاب بصحته وعافيته انتقل الى جوار ربه تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله ان يرحمنا برحمته .. pic.twitter.com/Se0jF82PTV — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) May 8, 2021

الاعلامي #عادل_التويجري في ذمة الله اثر سكتة قلبية ، الله يرحمه ويغفر له و جميع موتى المسلمين . pic.twitter.com/cr9nprNLmP — عبدالرحيم الصافي (@AbuBader90) May 8, 2021

وكان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري في برنامج ”الدوري مع وليد“، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1.

وخاض التويجري العمل الرياضي في عدة صحف، حيث كان ناقداً رياضياً في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ“رالي حائل“، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال.

وتقلد التويجري العديد من المناصب الإدارية في النادي، كما كتب في العديد من الصحف منها: صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية السعودية.