رياضة

سبب وفاة عادل التويجري‎
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 19:39 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 20:48 GMT

سبب وفاة عادل التويجري‎

تسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن عمر ناهز 40 عامًا، يوم السبت. وأكد الحساب الرسمي لبرنامج "الدوري مع وليد" وفاة الإعلامي الرياضي عادل

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تسببت أزمة قلبية في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن عمر ناهز 40 عامًا، يوم السبت.

وأكد الحساب الرسمي لبرنامج ”الدوري مع وليد“ وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري.

وكشف محمد آل جاسم التميمي: ”عادل التويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية الله يغفرله ويتجاوز عنه، شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته“.

وكان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري في برنامج ”الدوري مع وليد“، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1.

وخاض التويجري العمل الرياضي في عدة صحف، حيث كان ناقداً رياضياً في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ“رالي حائل“، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال.

وتقلد التويجري العديد من المناصب الإدارية في النادي، كما كتب في العديد من الصحف منها: صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية السعودية.

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