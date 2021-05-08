وفاة الإعلامي عادل التويجري‎

توفي الناقد الرياضي عادل التويجري اليوم السبت عن عمر يناهز الـ40 عاما.

وقال أحمد أبومسمار، المراسل التلفزيوني بالقنوات الرياضية السعودية، عبر حسابه على تويتر: ”لاحول ولاقوة الا بالله.. انتقل إلى رحمة الله الإعلامي عادل التويجري أبو غيداء.. رحمه الله وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

لاحول ولاقوة الا بالله ..

انتقل الى رحمة الله الاعلامي عادل التويجري ابو غيداء ..

رحمه الله وغفر الله له واسكنه فسيح جناته.. ولاحول ولاقوة الا بالله . — احمد ابومسمار (@a_abu_mussmar) May 8, 2021

والتويجري عمل صحفيا في عدة مؤسسات صحفية، وناقدا رياضيا دائما ببرنامج ”الدوري مع وليد“.

كما كان التويجري عضوا في مجلس إدارة الهلال السعودي، في فترات سابقة وتقلد العديد من المناصب الإدارية في النادي.

وكان آخر ظهور إعلامي للتويجري عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، أمس الجمعة، حيث نشر رابط آخر حلقاته عبر حسابه على تويتر.

رابط آخر حلقة في رمضان …

كل عام والجميع بخير 💙https://t.co/D4Ct95JaWr#الدوري_مع_وليد — عادل التويجري (@Adelaltwaijri) May 8, 2021

كما نعاه العديد من زملائه، وقال معين القويعي عبر حسابه: ”إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر لعبدك عادل التويجري، اللهم تجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا، اللهم أجبر كسر قلوب عائلته وأحبابه وارحمنا برحمتك يارب العالمين“.

إن القلب ليحزن و إن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم اغفر لعبدك عادل التويجري

اللهم تجاوز عنه وتقبله قبول حسن

اللهم اجبر كسر قلوب عائلته واحبابه وارحمنا برحمتك يارب العالمين.

#عادل_التويجري pic.twitter.com/pfc72M66VJ — معن القويعي (@MaanAlquiae) May 8, 2021