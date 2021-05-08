رياضة

وفاة الإعلامي عادل التويجري‎
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 19:15 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 20:45 GMT

وفاة الإعلامي عادل التويجري‎

توفي الناقد الرياضي عادل التويجري اليوم السبت عن عمر يناهز الـ40 عاما. وقال أحمد أبومسمار، المراسل التلفزيوني بالقنوات الرياضية السعودية، عبر حسابه على تويتر:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفي الناقد الرياضي عادل التويجري اليوم السبت عن عمر يناهز الـ40 عاما.

وقال أحمد أبومسمار، المراسل التلفزيوني بالقنوات الرياضية السعودية، عبر حسابه على تويتر: ”لاحول ولاقوة الا بالله.. انتقل إلى رحمة الله الإعلامي عادل التويجري أبو غيداء.. رحمه الله  وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

والتويجري عمل صحفيا في عدة مؤسسات صحفية، وناقدا رياضيا دائما ببرنامج ”الدوري مع وليد“.

كما كان التويجري عضوا في مجلس إدارة الهلال السعودي، في فترات سابقة وتقلد العديد من المناصب الإدارية في النادي.

وكان آخر ظهور إعلامي للتويجري عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، أمس الجمعة، حيث نشر رابط آخر حلقاته عبر حسابه على تويتر.

كما نعاه العديد من زملائه، وقال معين القويعي عبر حسابه: ”إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر لعبدك عادل التويجري، اللهم تجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا، اللهم أجبر كسر قلوب عائلته وأحبابه وارحمنا برحمتك يارب العالمين“.

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