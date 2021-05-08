تقرير: غوميز يرغب في الرحيل عن الهلال بعد تفاوض النادي مع ماريغا

قالت تقارير صحفية تركية، إن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي، أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق بعد مفاوضات النادي السعودي مع المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب بورتو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الهلال يريد إنهاء التعاقد مع الفرنسي غوميز؛ ردا على تراجع مستواه، وأنه بالفعل اتفق مع المالي موسى ماريغا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي غوميز في شباك الشباب https://t.co/hDTkHsj9PH pic.twitter.com/zWIltwKElm — إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021

وشوهد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أثناء متابعته لمباراة بورتو الأخيرة في الدوري البرتغالي عبر الإنترنت، كما أكدت تقارير برتغالية وجود اتفاق بين الهلال وماريغا.

وتحدثت تقارير تركية أن اللاعب بافيتمبي غوميز على وشك العودة من جديد للدوري التركي، حيث ترغب أندية غلطة سراي وبشكتاش وفنار بخشة في التعاقد معه، كما ارتبط اسمه أيضا بالانتقال نحو إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب ذات التقارير، اجتمع غوميز مع مسؤولي فنار بخشة التركي؛ لأجل حسم انتقاله للنادي.

وقالت صحيفة كميليت، إن اللاعب موسى ماريغا موجود على رادار غلطة سراي وفنار بخشة هو الآخر، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن اقتراب انتقاله لنادي الهلال.

سبب طرد إيفر بانيغا خلال مباراة الشباب والهلال (فيديو) https://t.co/C7S5TtuZgA pic.twitter.com/TEVoK7wCFz — إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021

واحتفل غوميز، أمس، بالوصول لـ100 هدف مع نادي الهلال منذ انتقاله له.

وعلق سامي الجابر رئيس ولاعب الهلال السابق، على الرقم الذي حققه غوميز، قائلا: ”أسطورة حية“.

وقاد غوميز الهلال للفوز، أمس، على الشباب 5-1، ليتصدر الدوري السعودي منفردا.