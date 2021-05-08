أفادت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية، اليوم السبت، أن الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري، خارج حسابات النصر.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المنتظر أن تعقد إدارة النصر اجتماعا خاصا، الأسبوع المقبل، مع المدرب البرازيلي مانو مينيز؛ لعرض القائمة عليه لتحديد اللاعبين الذين يريد استمرارهم أو مغادرتهم.

وأوضحت أن عبدالرحمن الدوسري ينتظر عرض تجديد عقده مع النصر، علما أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في حين بات الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات الفريق.

عودتنا القادمة لملعبنا #مرسول_بارك ، بتكون بحضوركم بإذن الله يا أغلى جماهير 🤩💛 مشتاقيييييين لكم 💛 pic.twitter.com/AI38AFscex — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 5, 2021

ووفقا لصحيفة ”الاقتصادية“، فإن الثلاثي سعود زيدان المعار لنادي أبها، ومنصور الشمري المعار للطائي، وأمين بخاري حارس العين، يحظون باهتمام كبير من إدارة النصر، وتريد عودتهم بعد تقديمهم مستويات مميزة مع أنديتهم هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتقرر بعد مصير بقية اللاعبين، إما بإعارتهم مجددا أو بيع عقودهم“.

يشار إلى أن النصر يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، وحصد 39 نقطة من 26 مباراة، وقد ضمن الفريق التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني، في سبتمبر المقبل.