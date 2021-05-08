رياضة

يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات النصر
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 10:04 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 10:08 GMT

يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات النصر

النصر يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي وحصد 39 نقطة من 26 مباراة، وقد ضمن الفريق التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني، في سبتمبر المقبل.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية، اليوم السبت، أن الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري، خارج حسابات النصر.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المنتظر أن تعقد إدارة النصر اجتماعا خاصا، الأسبوع المقبل، مع المدرب البرازيلي مانو مينيز؛ لعرض القائمة عليه لتحديد اللاعبين الذين يريد استمرارهم أو مغادرتهم.

وأوضحت أن عبدالرحمن الدوسري ينتظر عرض تجديد عقده مع النصر، علما أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في حين بات الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات الفريق.

ووفقا لصحيفة ”الاقتصادية“، فإن الثلاثي سعود زيدان المعار لنادي أبها، ومنصور الشمري المعار للطائي، وأمين بخاري حارس العين، يحظون باهتمام كبير من إدارة النصر، وتريد عودتهم بعد تقديمهم مستويات مميزة مع أنديتهم هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتقرر بعد مصير بقية اللاعبين، إما بإعارتهم مجددا أو بيع عقودهم“.

يشار إلى أن النصر يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، وحصد 39 نقطة من 26 مباراة، وقد ضمن الفريق التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني، في سبتمبر المقبل.

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