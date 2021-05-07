نواف العابد لاعب الشباب يهنئ لاعبي الهلال عقب خسارة فريقه بخماسية (فيديو)

توجه نواف العابد لاعب نادي الشباب إلى غرفة ملابس الهلال؛ لتهنئة زملائه في فريقه القديم بفوزهم على فريقه الحالي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري السعودي.

وظهر العابد بصحبة عدد من زملائه القدامى بالهلال، خارج ملعب ستاد الأمير خالد بن سلطان، الذي استضاف مباراة الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وفاز الهلال على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل فيديو ظهر فيه العابد وهو يتحدث مع عدد من زملائه القدامى بشكل ودي، قبل مغادرتهم مقر نادي الشباب، بعد تهنئتهم.

يذكر أن نواف العابد شارك في الدقيقة 70 بدلا من سيبا.

🎥: نواف العابد برفقة عدد من لاعبي #الهلال قبل مغادرتهم مقر نادي #الشباب pic.twitter.com/CywPFBuxFl — حمد الصويلحي (@H_swilhy) May 7, 2021

🎥: نواف العابد متوجهاً لغرفة ملابس لاعبي #الهلال لتهنئتهم بالانتصار 💙 pic.twitter.com/XO9w4CeUJw — حمد الصويلحي (@H_swilhy) May 7, 2021

واكتسح الهلال مضيفه الشباب 5-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليفض الشراكة مع الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات لكليهما على نهاية الموسم.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثالثة عن طريق الفرنسي بافتيمبي غوميز، قبل أن يتعادل الشباب عبر فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 25 أضاف غوميز الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء، قبل أن يضيف لوسيانو فيتو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يكمل محمد كنو خماسية فريقه في الدقيقة 84.