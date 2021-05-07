ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسحق الشباب بخماسية وينفرد بالصدارة (فيديو)

انفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن سحق منافسه المباشر الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة مع بدايتها بتسجيل هدفين في أول 5 دقائق، حيث افتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، ولكن فابيو نجح بخطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.
وعاد غوميز ليسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم سجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 48 بطريقة رائعة.
وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، بعد أن قابل عرضية زميله مباشرة في الشباك.
واختتم ”كنو“ أهدف الهلال في الدقيقة 84، بعد استغلاله لخطأ مدافع الشباب وخطف منه الكرة لينفرد بالمرمى، ويُودع الكرة داخل الشباك.
الأسد الجائع غوميز يتقدم لنادي #الهلال برأسية قوية في مرمى #الشباب #الهلال_الشباب_الدوري #الهلال_الشباب
— إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021
فابيو كالعادة حاضر وبقوة ويدرك التعادل لنادي #الشباب مع #الهلال #الهلال_الشباب #الهلال_الشباب_الدوري
— إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021
غوميز يعود مجددا ويتقدم لنادي #الهلال على #الشباب #الهلال_الشباب #الهلال_الشباب_الدوري
— إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021
ناصر الدوسري يضيف الرابع لنادي #الهلال_الشباب اكتساح هلالي وانهيار شبابي واضح #الشباب_الهلال #الهلال_الشباب
— إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2021
وبهذا الفوز الساحق فك الهلال الشراكة مع الشباب، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.
التعاون يسحق الأهلي برباعية
وفي مباراة أخرى فاز التعاون على ضيفه الأهلي 4 – 2.
تقدم التعاون عن طريق لياندر توامبا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك سلمان المؤشر التعادل للأهلي في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 54 سجل كاكو الهدف الثاني للتعاون من ضربة جزاء، قبل أن يعود سلمان المؤشر ويسجل الهدف الثاني له والثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 71.
وحسم التعاون المباراة لصالحه بتسجيله هدفين في الدقيقتين الأولى والخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني، عن طريق كل من أحمد عسيري وعلي النمر.
ورفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.
أهداف المباراة |
#التعاون 4 : 2 #الأهلي#التعاون_الأهلي pic.twitter.com/3gLL2k0WzA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: