ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسحق الشباب بخماسية وينفرد بالصدارة (فيديو)

انفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن سحق منافسه المباشر الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة مع بدايتها بتسجيل هدفين في أول 5 دقائق، حيث افتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، ولكن فابيو نجح بخطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.

وعاد غوميز ليسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم سجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 48 بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، بعد أن قابل عرضية زميله مباشرة في الشباك.

واختتم ”كنو“ أهدف الهلال في الدقيقة 84، بعد استغلاله لخطأ مدافع الشباب وخطف منه الكرة لينفرد بالمرمى، ويُودع الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز الساحق فك الهلال الشراكة مع الشباب، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

التعاون يسحق الأهلي برباعية

وفي مباراة أخرى فاز التعاون على ضيفه الأهلي 4 – 2.

تقدم التعاون عن طريق لياندر توامبا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك سلمان المؤشر التعادل للأهلي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 54 سجل كاكو الهدف الثاني للتعاون من ضربة جزاء، قبل أن يعود سلمان المؤشر ويسجل الهدف الثاني له والثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وحسم التعاون المباراة لصالحه بتسجيله هدفين في الدقيقتين الأولى والخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني، عن طريق كل من أحمد عسيري وعلي النمر.

ورفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: