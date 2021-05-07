اشتباك بالأيدي بين زيد البواردي حارس الشباب وزميله إيغور خلال مباراة الهلال (فيديو)

اشتبك زيد البواردي حارس نادي الشباب وزميله إيغور مع نهاية الشوط الأول من مباراة الشباب والهلال، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، التقطت كاميرا المباراة زيد البواردي وهو يعنف إيغور، ثم قام بدفعه في صدره، قبل أن يتدخل زملاؤهما.

وأنهى الهلال الشوط الأول من المباراة متقدمًا على الشباب، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

🚨🚨 إشتباك زيد البواردي مع زميله إيغور : #الهلال_الشباب

pic.twitter.com/PDSP5VYaNF — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 7, 2021

وشهدت المباراة إثارة كبيرة مع بدايتها بتسجيل هدفين في أول 5 دقائق، حيث افتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، ولكن فابيو نجح بخطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.

وعاد غوميز ليسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم سجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 48 بطريقة رائعة.