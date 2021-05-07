سبب طرد إيفر بانيغا خلال مباراة الشباب والهلال (فيديو)

تعرض الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الهلال والمؤجلة من الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل إيفر بانيغا على إنذارين، الأول بداعي الاحتاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني، والكارت الأحمر، ليزيد من معاناة فريقه.

سبب طرد إيفر بانيغا ضد الهلال قبل قليل : #الهلال_الشباب

pic.twitter.com/3QLVZPAi3g — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 7, 2021

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 3/1، حيث شهدت المباراة إثارة كبيرة مع بدايتها بتسجيل هدفين في أول 5 دقائق، حيث افتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، ولكن فابيو نجح بخطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.

وعاد غوميز ليسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم سجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 48 بطريقة رائعة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1، يوم 31 ديسمبر الماضي، ولكن الشباب لم يفز على الهلال، منذ يوم 17 أكتوبر 2014، حين تغلب بهدف بارك تشو يونغ.