ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي غوميز في شباك الشباب‎

ابتعد الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال بصدارة هدافي الدوري السعودي، بعد أن أحرز هدفين في مباراة فريقه أمام الشباب، والمؤجلة من الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة مع بدايتها بتسجيل هدفين في أول 5 دقائق، حيث افتتح الفرنسي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، لكن فابيو نجح في خطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.

وعاد غوميز ليسجل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

ويتصدر غوميز ترتيب هدافي الدوري السعودي والزعيم برصيد 20 هدفا، بينما يبقى الأرجنتيني كريستيان جوانكا هداف الشباب برصيد 15 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1/ بافيتيمبي غوميز – الهلال 20 هدفا

2/ كارلوس ستراندبيرج – أبها 16 هدفا

3/ فابيو أبريو – الباطن 15 هدفا

3/ رومارينيو – الاتحاد 15 هدفا

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وتبدو الأرقام متكافئة بين الفريقين، فكلاهما حقق 14 فوزا وتعادل 6 مرات وتلقى 5 هزائم.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1، يوم 31 ديسمبر الماضي، لكن الشباب لم يفز على الهلال منذ يوم 17 أكتوبر 2014، حين تغلب بهدف بارك تشو يونغ.