هدفان في 5 دقائق.. بداية نارية لمباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي (فيديو)

شهدت مباراة الشباب والهلال والمؤجلة من الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، إثارة كبيرة مع بدايتها والتي شهدت هدفين في أول 5 دقائق.

وافتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز التهديف لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، برأسية قوية، ولكن فابيو نجح بخطف هدف التعادل بعده بدقيقتين في الدقيقة الخامسة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وتبدو الأرقام متكافئة بين الفريقين، فكلاهما حقق 14 فوزًا، وتعادل 6 مرات، وتلقى 5 هزائم.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1، يوم 31 ديسمبر الماضي، ولكن الشباب لم يفز على الهلال، منذ يوم 17 أكتوبر 2014، حين تغلب بهدف بارك تشو يونغ.