سولشاير مهاجمًا مسؤولي الدوري الإنجليزي: أشخاص يجلسون في المكاتب ولا يفهمون طبيعة اللعبة

استشاط أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أمروا النادي بخوض ثلاث مباريات في خمسة أيام وقال إنه قد لا يجد خيارا سوى اتباع سياسة المناوبة بين اللاعبين أمام منافسيه على إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويحل يونايتد ضيفا على أستون فيلا يوم الأحد قبل أن يزور ليستر سيتي أولد ترافورد يوم الثلاثاء. وتم إعادة ترتيب مواجهة أمام ليفربول كانت قد تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب احتجاجات للمشجعين لتقام يوم الخميس المقبل.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لم أر في حياتي مثل هذا الجدول. لم يحدث من قبل في كرة القدم الحديثة، حصلنا على معاملة سيئة من أشخاص يجلسون خلف مكاتبهم لم يسبق لهم مطلقا ممارسة كرة القدم أو فهم طبيعة اللعبة“.

👔 𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐨𝐬𝐬. Ole is in the running to win the #PL Manager of the Month award for April 😎 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 7, 2021

وأكد سولشاير أن هذا الجدول قد يعصف بالسباق على إنهاء الموسم في المربع الذهبي لأنه لن يستطيع اختيار أفضل تشكيلة أمام ليستر سيتي الثالث وأيضا ليفربول السابع.

وأضاف سولشاير: ”ربما يشعر أحدهما بالغضب لأني لعبت بتشكيلة قوية كاملة في مباراة وفي المواجهة التالية لعبت بفريق آخر، دوري الحفاظ على صحة اللاعبين. ربما يغضب الناس من تشكيلتي في مباراة أو مباراتين. قد يؤثر هذا على شكل المربع الذهبي والمراكز المؤهلة لدوري الأبطال. هذه هي مشكلتي“.

وقد يتم إراحة القائد هاري ماغواير الذي شارك في كل مباراة في الدوري الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد في بداية موسم 2019-2020 بسبب هذا الجدول المزدحم.

وتابع سولشاير: ”أضع يدي على قلبي خوفا من إصابة أي لاعب. شارك مجواير في كل دقيقة في الدوري الممتاز منذ وصوله، هذا رقم قياسي قد يفخر اللاعب به لكني أرى أنه لن يستمر للأسف“.

ويمضي يونايتد في طريقه لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الممتاز وقد يحقق لقبا في 26 مايو أيار عندما يواجه فياريال في نهائي الدوري الأوروبي.