سولشاير مهاجمًا مسؤولي الدوري الإنجليزي: أشخاص يجلسون في المكاتب ولا يفهمون طبيعة اللعبة

استشاط أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أمروا النادي بخوض ثلاث مباريات في خمسة أيام وقال إنه قد لا يجد خيارا سوى اتباع سياسة المناوبة بين اللاعبين أمام منافسيه على إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويحل يونايتد ضيفا على أستون فيلا يوم الأحد قبل أن يزور ليستر سيتي أولد ترافورد يوم الثلاثاء. وتم إعادة ترتيب مواجهة أمام ليفربول كانت قد تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب احتجاجات للمشجعين لتقام يوم الخميس المقبل.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لم أر في حياتي مثل هذا الجدول. لم يحدث من قبل في كرة القدم الحديثة، حصلنا على معاملة سيئة من أشخاص يجلسون خلف مكاتبهم لم يسبق لهم مطلقا ممارسة كرة القدم أو فهم طبيعة اللعبة“.

