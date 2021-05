بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على رادار إنتر ميامي الأمريكي

كشفت صحيفة ”fanatik“ التركية عن الوجهات المحتملة للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي.

ووفقا للصحيفة فإن غوميز البالغ من العمر 35 عاما يستعد للرحيل عن الهلال الصيف المقبل، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب الزعيم من التعاقد مع موسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

وأوضحت ”fanatik“ أن غوميز على رادار نادي تيغريز أونال المكسيكي، إضافة إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia.

This afternoon, he's already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! 🔥

🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/05m8uQxaJ9

— FotMob (@FotMob) January 20, 2021