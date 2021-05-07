رياضة

بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على رادار إنتر ميامي الأمريكي
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 14:30 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 15:55 GMT

بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على رادار إنتر ميامي الأمريكي

منذ انتقاله للهلال سجل غوميز في الدوري السعودي للمحترفين 66 هدفًا وصنع 15 خلال 84 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت صحيفة ”fanatik“ التركية عن الوجهات المحتملة للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي.

ووفقا للصحيفة فإن غوميز البالغ من العمر 35 عاما يستعد للرحيل عن الهلال الصيف المقبل، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب الزعيم من التعاقد مع موسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

وأوضحت ”fanatik“ أن غوميز على رادار نادي تيغريز أونال المكسيكي، إضافة إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وانتقل غوميز للهلال صيف 2018 ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي الموسم الحالي وفي رصيده 18 هدفا منها 6 من ركلات الجزاء، علما أنه سجل 27 هدفا الموسم الماضي في الدوري السعودي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن غوميز يمتد عقده مع الهلال حتى يونيو 2022.

ومنذ انتقاله للهلال سجل غوميز في الدوري السعودي للمحترفين 66 هدفًا وصنع 15 خلال 84 مباراة.

وحقق غوميز مع الهلال بطولات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

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