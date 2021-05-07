بتال القوس: إذا الهلال أعطى كلمة بعدم مشاركة عبدالله الحمدان أمام الشباب عليه أن يلتزم

قال الإعلامي السعودي بتال القوس، مقدم برنامج ”في المرمى“ على قناة ”العربية“ إن الهلال إذا أعطى كلمة بعدم مشاركة عبدالله الحمدان أمام الشباب عليه أن يلتزم بكلمته.

وكتب المغرد سلطان البقمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ تغريدة: ”بتال وش رأيك في الاتفاقية بعدم لعب الحمدان ضد الشباب ولو حتى لم تكن قانونية هل هي بداية خروج أحدهم من جلباب الآخر“.

ورد بتال القوس: ”إذا الهلال أعطى كلمة فعلا كموثق في الاتفاق عليه أن يلتزم، الكلمة أقوى من القانون“.

اذا الهلال اعطى كلمة فعلا كموثق في الاتفاق عليه أن يلتزم.. الكلمة اقوى من القانون.. — بتال القوس (@battalalgoos) May 6, 2021

وتردد أن الشباب وضع بندا يمنع الحمدان من المشاركة مع الهلال أمامه خلال مباراة الموسم الحالي، وهو الشرط الذي يرفضه الهلال حاليا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ السعودية فقد أرسل الهلال استفسارا لاتحاد كرة القدم السعودي حول إمكانية مشاركة عبدالله الحمدان ضد الشباب غدا الجمعة المقبل، بسبب البند المذكور“.

وأشارت إلى أن الشباب ينوي إرسال احتجاج لاتحاد الكرة حال مشاركة عبدالله الحمدان.

وبحسب صحيفة ”الجزيرة“ فإن خبير احتراف أقر بأنه بحسب الفقرة 6 مادة 24 من اللائحة، يحق للحمدان المشاركة مع الهلال أمام الشباب بشكل نظامي هذا الموسم، دون أي قرارات انضابطية لاحقة على النادي واللاعب.

وفي يناير الماضي أعلن الهلال التعاقد مع عبدالله الحمدان بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، لمدة 5 مواسم.

ويلاقي الهلال منافسه الشباب غدا السبت في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك كل من الهلال والشباب 48 نقطة من 25 مباراة، ويتقدمان بنقطتين فقط عن الاتحاد صاحب المركز الثالث الذي لعب 26 مباراة.