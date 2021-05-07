نور الدين أمرابط يضع شرطا لتجديد عقده مع نادي النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، عن شرط المغربي نور الدين أمرابط، لتجديد عقده مع نادي النصر.

وينتهي عقد نور الدين أمرابط مع النصر بنهاية الموسم الحالي، وتسعى إدارة الفريق لتجديد التعاقد معه رغم انه يبلغ من العمر 34 عاما.

ووفقا لصحيفة ”اليوم السعودية“ فإن إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات رسمية مع أمرابط، لإقناعه بالتجديد

📸 أسرع هدف هذا الموسم ⚽️🤩 فرحة لاعب @AlNassrFC نور الدين أمرابط برابع أسرع هدف في تاريخ @SPL وأسرع هدف هذا الموسم 👏🏻 pic.twitter.com/GD90if1vpV — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 5, 2021

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر تريد تجديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر فقط، أو لمدة عام بحد أقصى، في حين لا يوافق المغربي على هذا العرض.

وأوضحت أن أمرابط يشترط أن يكون تجديد عقده لمدة موسمين، وليس لـ6 أشهر أو عام، وهو ما لا يلقى قبولا من إدارة العالمي.

وبحسب صحيفة ”اليوم“ فإن النصر سيكون بحاجة لتجديد عقد أمرابط لتعويض الغياب الطويل للاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز، بسبب الإصابة، حيث من المتوقع أن يمتد إلى 6 أشهر.

وانضم أمرابط للنصر صيف العام 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد شارك الموسم الحالي في 30 مباراة، ليصل إلى 96 مباراة حتى الآن مع النصر.