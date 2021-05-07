التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الشباب وضيفه الهلال، والمؤجلة من الجولة 26 من الدوري السعودي.

وستكون هذه المواجهة المنتظرة مهمة في حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، في ظل صراع مثير على التتويج بين الهلال والشباب والاتحاد.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:

⏳ الليلة موعدنا مع القمّة المرتقبة بين #الشباب و #الهلال! 😍🔥 النقطة 51 بتكون شبابية وإلا هلالية؟ 🤩#الشباب_الهلال pic.twitter.com/Gexpiusb0J — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 7, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:40 بتوقيت السعودية.

وتنقل عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وتبدو الأرقام متكافئة بين الفريقين، فكلاهما حقق 14 فوزا وتعادل 6 مرات وتلقى 5 هزائم.. ويتفوق الشباب هجوميا بتسجيل 51 هدفا مقابل 45 للهلال، بينما يملك الهلال دفاعا أقوى استقبل 22 هدفا مقابل 32 استقبلها الشباب.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي والزعيم برصيد 18 هدفا، بينما يبقى الأرجنتيني كريستيان جوانكا هداف الشباب برصيد 15 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1، يوم 31 ديسمبر الماضي، ولكن الشباب لم يفز على الهلال منذ يوم 17 أكتوبر 2014، حين تغلب بهدف بارك تشو يونغ.

👏 غوميز وجوانكا..

صراع الهدّافين في قمة الصدارة! 🔥⚽️#الشباب_الهلال pic.twitter.com/6nxLKmedVj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 6, 2021

سباق الصدارة

سيكون هذا اللقاء مهما في سباق صدارة الدوري السعودي، فالهلال والشباب يملكان 48 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وبعد هذه المواجهة تتبقى 4 جولات ترسم ملامح التتويج، ولكن يبقى الفوز بلقاء الليلة بين الهلال والشباب نقطة تفوق قبل دخول الجولات الأربع الحاسمة.

أوراق الشباب

يدخل الشباب المباراة متسلحا بالحصول على فترة راحة كافية وإعادة ترتيب الأوراق مع المدير الفني الإسباني الشاب كارلوس هيرنانديز.

وخاض الشباب مباراتين وديتين، ضد الشعلة وفاز بنتيجة 7-1 وتعادل مع التعاون بهدف لكل منهما، في ظل فترة توقف تصل إلى 27 يوما.

📈 لم يفز #الشباب في آخر 12 مباراة لعبها أمام #الهلال في دوري المحترفين (ت 4 خ 8).

– وهي أطول سلسلة للفريق دون فوز ضد أي فريق معين في تاريخه بالدوري. #أرقام_SPL | #الشباب_الهلال pic.twitter.com/lYYPKr57KD — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 7, 2021

ويغيب عن الشباب الثنائي أحمد شراحيلي وحسين القحطاني للإصابة، ويلعب هيرنانديز بطريقة 4/1/4/1 بوجود حارس المرمى زيد البواردي، وأمامه رباعي خط الدفاع إيغور ليشنوفسكي وحسان تمبكتي وعبدالله الزوري ومحمد سالم.

ويقود خط الوسط ألفريد ندياي كلاعب ارتكاز دفاعي وأمامه رباعي صناعة اللعب: إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا وفابيو مارتينيز وسيباستياو، مع المهاجم أوديون إيغالو.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الشباب فريق رائع ويقدم موسما لم يحدث منذ سنوات، كما أن النجوم الأجانب صنعوا الفارق خاصة إيغالو وبانيغا وجوانكا وندياي.

وأوضح أن مباراة الهلال اختبار مصيري للشباب، إما للانفراد بالصدارة أو المعاناة في باقي مباريات حسم التتويج، مؤكدا أن الظروف ما قبل المباراة تجعل الكفة أرجح للشباب، ولكن على أرض الواقع كل هذه الأمور لا تأثير لها، فالمباراة في الملعب بين الفريقين.

ظروف الهلال

يعاني الهلال بشكل واضح في الفترة الأخيرة رغم تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، ولكن الفريق يعاني من غياب الاستقرار الفني بعد إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي وتعيين البرتغالي جوزيه مورايس.

ولن يتمكن مورايس من إدارة لقاء الليلة؛ بسبب ظروف الحجر الصحي، وسيقود الفريق المدرب السعودي عبداللطيف الحسيني بشكل مؤقت.

4 انتصارات للشباب 🟠

14 انتصار للهـــــلال 🔵 تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي 📆⚽️#الشباب_الهلال pic.twitter.com/mGFyTO8mG9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 6, 2021

ويفتقد الهلال جهود جانج هيون سو في خط الدفاع، بجانب الموهوب سالم الدوسري، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه علي آل بليهي ومحمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف وبجواره غوستافو كويلار، وأمامهما لوسيانو فييتو، وفي الهجوم هتان باهبري وبافيتيمبي غوميز وأندريه كاريلو.

وأشار عادل عبدالرحمن إلى أن لدى الهلال نجوما مؤثرين وأوراقا متميزة، وخاصة جوميز وفييتو وكاريلو.

وأوضح أن الهلال سيتأثر بالهزة الفنية نتيجة كثرة تغيير المدربين بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو ثم تعيين البرازيلي ميكالي واستقدام البرتغالي مورايس، وسيقود اللقاء مدرب سعودي هو عبداللطيف الحسيني بشكل مؤقت.

وأكد أن غياب جانج هيون سو بجانب الدوسري أمر مؤثر للغاية بالنسبة للهلال، ومشاكل الدفاع ستكون العقبة الأكبر أمام الهلال.