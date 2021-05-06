رياضة

سلمان الفرج يدعم تشكيل الهلال ضد الشباب‎
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 23:07 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 0:40 GMT

سلمان الفرج يدعم تشكيل الهلال ضد الشباب‎

سلمان الفرج، سيكون ضمن قائمة اللاعبين المختارة لمباراة الشباب، وسيتواجد على مقاعد بدلاء الهلال

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية أن سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي، يدعم تشكيلة فريقه في مواجهة الشباب، خلال المباراة التي ستقام مساء الجمعة بين الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن سلمان الفرج، سيكون ضمن قائمة اللاعبين المختارة لمباراة الشباب، وسيتواجد على مقاعد بدلاء الهلال، بعد تعافيه التام من الإصابة وعودته للمشاركة في التدريبات بشكلٍ طبيعي.

وكان الفرج تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع الهلال ضد النصر، في 30 يناير الماضي في كأس السوبر السعودي، وأجرى عملية جراحية ناجحة بمفصل القدم في الثامن من شهر فبراير المنصرم.

 

وقبل مباراة الجمعة، الهلال والشباب يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة مع أفضلية فارق الأهداف للهلال حامل اللقب

ويسعى الشباب إلى إيقاف هيمنة الهلال على بطولة الدوري، والتتويج بلقبه الأول منذ عام 2012، بينما يتطلع ”الزعيم“ إلى تأكيد تفوقه على مضيفه، في السنوات الأخيرة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play