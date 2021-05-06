عودة الجماهير لمدرجات الدوري السعودي آخر 3 جولات.. وهذه شروط دخول الملاعب

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية عودة الجماهير للمدرجات خلال آخر ثلاث جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبلغت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة كلا من ممثلي الأندية السعودية، ورابطة دوري المحترفين السعودي، واتحاد كرة القدم السعودي، أنها ستتولى تجهيز جميع الملاعب التي ستستضيف مباريات آخر ثلاث جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ”24 مباراة“.

وسيتم تجهيز تلك الملاعب وفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لتكون مهيأة لدخول الجماهير الرياضية، حيث سيتم وضع ملصقات منع الجلوس لتطبيق المسافة الآمنة بين الجماهير، كما سيتم توفير المعقمات في جميع أرجاء الملعب.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى، بمقر الوزارة بالملز، بحضور معالي مساعد الوزير الأستاذ عبدالإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس رابطة دوري المحترفين pic.twitter.com/otGrMd64kC — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 6, 2021

ووفقًا لاتفاق وزارة الرياضة مع ممثلي فرق الدوري السعودي، فإن الأندية ستكون مسؤولة بشكل كامل عن تنفيذ البروتوكول عند دخول الجماهير، والالتزام بالنسبة المحددة لكل ملعب بـ40% من سعة المدرجات.

وحددت وزارة الرياضة الفئات المسموح لها بالدخول إلى مدرجات الملاعب، وهي: المحصن بجرعتين من لقاح كورونا، متلقو الجرعة الأولى ومضى عليها 14 يوما ”محصن جرعة أولى“، والفئة الثالثة المحصن المتعافي، مع منع دخول أي شخص أقل من 18 عاما.