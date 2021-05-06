صحيفة: جوزيه مورينيو رفض عرضًا لتدريب الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية يونانية النقاب عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما الإيطالي، قد رفض عرضًا لتدريب الهلال السعودي، وذلك قبل أيام من التعاقد مع مواطنه جوزيه مورايس.

ونشرت صحيفة (sport24.gr) اليونانية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة الهلال طلبت التفاوض مع جوزيه مورينيو، بعد رحيله عن توتنهام، إلا أن المدرب البرتغالي رفض فكرة التدريب في السعودية.

وأعلن نادي روما الإيطالي أمس الأول تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد الهلال مع جوزيه مورايس لتدريب الفريق، ويخوض المدرب البرتغالي أول اختبار مع الهلال، بعد قرار إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إثر التأهل الصعب عبر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتف الهلال بمفاوضات مورينيو، فوفقًا للصحيفة، فإن إدارة الزعيم فتحت باب المفاوضات مع كل من فيلاش بواش وروي فيتوريا، وليوناردو غارديم في محاولة لإقناع أحدهم بتولي تدريب الفريق.

وأشارت sport24 إلى أن الإدارة الهلالية ترغب في التعاقد مع مدرب برتغالي وذلك للنجاحات التي حققها هؤلاء في المسابقة السعودية.

وكانت مصادر قريبة من إدارة الهلال قد ذكرت أن الإدارة تسعى بكل قوتها لعودة المدرب خورخي خيسوس مدرب بنفيكا.

وتعاقدت الإدارة مع البرتغالي خوزيه مورايس لمدة شهرين نظير راتب يبلغ نحو مليوني ريال شهريا لنهاية الموسم.

ورغم أن الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 48 نقطة إلا أن نتائجه لم تكن على النحو المنتظر وتلقى 5 هزائم وهو ما لم يحدث منذ موسم 2015 – 2016 كما أنه تعادل 6 مرات.

وعانى الهلال من أجل التأهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا وهو ما ظهر باحتلال المركز الثاني خلف استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان بحصد 10 نقاط وتلقى هزيمتين وتعادل مرة.