عبدالله بن بخيت: الهلال نادي الحكومة.. والنصر طوال تاريخه ما انهزم (فيديو)

يرى الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت، أن نادي الهلال هو ”نادي الحكومة“، وفسر ذلك بأن المسؤولين الكبار في وزارات المملكة العربية السعودية، يشجعون نادي الهلال، بالتالي يجعلون الكفة تميل لصالح ناديهم.

وقال بن بخيت خلال برنامج الليوان: ”الهلال هو نادي الحكومة وهذا صحيح؛ لأنه لما تروح وزارة المعارف الكبار هلاليين وكذلك الثقافة هلاليين، ولما تكون قوي وبتشجع الهلال طبيعي تجعل الوزارة تميل للهلال“.

وكشف عبدالله بن بخيت أنه مشجع لنادي الهلال.

الكاتب عبدالله بن بخيت: الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله ركز على جماهير المدرجات وكسب، ولم يركز على جماهير النوعية#عبدالله_بن_بخيت_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/6qgKe3LIZh — الليوان (@almodifershow) May 5, 2021

وسخر عبدالله بن بخيت من نظرية المؤامرة لدى مشجعي نادي النصر، قائلا: ”دائما أقول النصر في تاريخه كله ما انهزم. كل الهزائم التي تلقاها النصر مؤامرة عليه. أي مباراة يخرج فيها النصر مهزوم لا بد أن هناك مؤامرة عليه“.

”النصر يتهم وزارة الرياضة، ويتهم اتحاد الكرة، ويتهم الحكام“، أي خسارة وراها مؤامرة“.

وتحدث عبدالله بن بخيت عن بدايات نادي النصر، قائلا إن الأمير عبدالرحمن بن سعود الرئيس التاريخي لنادي النصر صنع شعبية النادي من خلال تجميع مشجعي أندية أهلي الرياض والرياض والنجمة ضد الهلال الذي كان متسيدا للساحة خلال تلك الفترة، حيث ربط النصر بالهلال من خلال تهييج جماهير تلك الأندية على الهلال. وبذلك قاموا بتشجيع النصر لينتقم لهم من الهلال.

وتابع، جماهير النصر كانت ”تجميعة“ لم تكن جماهير أصيلة، ليست مثل قبيلة لها أب واحد. النصر كان بدون شعبية حينما صعد من الدرجة الثانية.

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وأشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن سعود ركز خلال صنع شعبية النصر على جماهير المدرجات وليس الجماهير النوعية مثل التجار والمدراء؛ لأنه لم يكن بحاجة إليهم، غير أن ذلك على المستوى البعيد لم يخدم النصر، ولهذا السبب أصبح الهلال برجاله في الوزارات هو نادي الحكومة.

وعلق الكاتب السعودي صالح الفهيد على تصريحات بن بخيت: ”الكاتب عبدالله بن بخيت مثقف وروائي، ينظر لقضايا اجتماعية بكثير من الوعي والاستنارة، لكن ما إن استدرجه عبدالله المديفر إلى فخ النصر حتى تكشف عن مشجع متعصب يتحدث بلغة الاستراحات والديوانيات الخاصة، وبدأت ملامح وجهه ترتعش من فرط الانفعال“.