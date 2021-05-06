الهلال ضد الشباب.. مستقبل مورايس يحدده الأصدقاء القدامى

ستكون مواجهة الهلال ضد الشباب غداً الجمعة أحد اللقاءات المثيرة والنارية التي ترسم ملامح صراع لقب الدوري السعودي هذا الموسم في ظل صراع شرس على الصدارة بين الهلال والشباب والاتحاد.

ويخوض الهلال أول اختبار مع مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورايس بعد قرار إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إثر التأهل الصعب عبر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ولكن مورايس يصطدم بطموح فريقه الأسبق الشباب الذي سبق أن دربه موسم 2014 – 2015. ويبقى صراع المدرب البرتغالي ضد أصدقائه القدامى هو إحدى أهم نقاط الهلال هذا الموسم بخلاف أنها مواجهة تحسم كثيراً فرص بقاء مورايس في منصبه من عدمه.

من هو مورايس؟

يبلغ جوزيه مورايس 55 عاماً وهو أحد اللاعبين السابقين بالدوري البرتغالي ولكن مسيرته الكروية انتهت سريعاً بعد 7 أعوام تقريباً لم يكن خلالها لاعباً لامعاً ولكنه اتجه للتدريب وشق طريقه مع فريق الرديف بنادي بنفيكا عام 1999.

وخاض مورايس تجربة في ألمانيا مع فرق مغمورة قبل أن يبدأ أولى تجاربه المميزة بالعمل كمساعد لمواطنه جوزيه مورينيو في قيادة بورتو عام 2003 وهو الفريق الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا.

وتحرك مورايس لمنصب المدير الفني وقاد أكاديميكو ثم سانتا كلارا في البرتغال وأسيريسكا السويدي، وطرق المدرب البرتغالي أبواب الدوري السعودي موسم 2007-2008 بقيادة فريق الحزم وقاده لتحقيق المركز السابع بالدوري.

واتجه مورايس لقيادة الملعب التونسي ثم درب منتخب اليمن لفترة وجيزة قبل تدريب الترجي التونسي موسم 2008 – 2009 قبل الاتجاه للعمل مساعدا مرة أخرى مع مورينيو، ولكن هذه المرة مع إنتر الإيطالي ثم ريال مدريد الإسباني ثم تشيلسي الإنجليزي.

وتولى مورايس قيادة الشباب السعودي موسم 2014 – 2015 لفترة قصيرة لم تدم سوى 4 أشهر فقط خاض خلالها 7 مباريات وحقق لقب السوبر على حساب النصر وفاز في 4 مواجهات بالدوري على حساب الفتح وهجر والشعلة ونجران وتعادل مع الأهلي وودع كأس ولي العهد على يد الخليج.

وعاد بعد ذلك مورايس لقيادة الترجي ثم انضم لمعاونة مورينيو في آخر ولاية له مع تشيلسي ثم قاد عدة أندية أوروبية وهي آيك اليوناني وأنطاليا سبور التركي وبرانسلي الإنجليزي وكارباتي الأوكراني ثم تولى قيادة تشونبوك الكوري الجنوبي وحقق معه لقب الدوري المحلي مرتين والكأس.

أزمة ثقة

يعاني الهلال بشكل واضح هذا الموسم من أزمة ثقة بين الفريق وجماهيره بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة، بعدما كان الفريق بطلاً لآسيا ثم توج بلقب الدوري السعودي وعانى من أزمة بسبب تراجع النتائج.

وعانى الهلال من أجل التأهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا وهو ما ظهر باحتلال المركز الثاني خلف استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان بحصد 10 نقاط وتلقي هزيمتين وتعادل مرة.

ورغم أن الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 48 نقطة إلا أن نتائجه لم تكن على النحو المنتظر وتلقى 5 هزائم وهو ما لم يحدث منذ موسم 2015 – 2016 كما أنه تعادل 6 مرات.

ورحل الروماني رازفان لوشيسكو عن قيادة الهلال بسبب أزمة تراجع النتائج بخلاف أن الفريق السعودي استعان بخدمات المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي ولكنه لم ينجح في تغيير واقع الفريق رغم القدرات الهجومية المميزة.

وقال محمد صلاح، مدرب الشعلة السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال فريق رائع ويملك كافة المقومات ليس فقط للتتويج بلقب الدوري السعودي بل لزعامة آسيا وهو ما حدث بالفعل قبل عامين.

وأضاف: ”دائماً عدم الاستقرار الفني يخلق حالة من التراجع بين لاعبي الفريق والأداء الفردي والجماعي وأعتقد أن تولي جوزيه مورايس محاولة لإنقاذ الموسم من إدارة الهلال بعد التذبذب في النتائج بدوري الأبطال“.

وأكد أن أزمة الثقة تنتهي بالفعل حال الفوز على الشباب والانفراد بالصدارة وقطع خطوة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي قبل استكمال المشوار الآسيوي.

مهمة مؤقتة.. ولكن

تبدو مهمة مورايس مؤقتة بعدما اختارته إدارة الهلال لقيادة الزعيم في الفترة القادمة ولكن هذه المهمة المؤقتة قد تكتمل ببقائه في الموسم الجديد حال نجاحه في حصد لقب الدوري.

سيكون اختبار الشباب الأهم بالنسبة لمورايس لفض الشراكة في صدارة ترتيب الدوري السعودي فالفريقان يتقاسمان الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد وهذه المواجهة المؤجلة ستحدد هوية الفريق المتصدر قبل الجولات الأربع المتبقية.

ويتبقى لمورايس بخلاف مباراة الشباب 4 لقاءات صعبة أمام الباطن على ملعبه يوم 14 مايو الجاري ثم يستضيف الأهلي يوم 19 من نفس الشهر قبل أن يحل ضيفاً على التعاون يوم 25 مايو ويخوض آخر لقاء بالدوري يوم 30 من الشهر الحالي أمام ضيفه الفيصلي.

وأشار عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إلى أن مورايس سيلعب في مهمته الحالية على العامل النفسي وإعادة تنظيم أوراق الهلال فنياً بأقصى سرعة.

وأضاف: ”واقع الأمر أن مباراة الشباب لن تحتاج لتدخلات فنية كبيرة من مورايس لأنه لم يملك رفاهية الوقت من الأساس وربما يقود الفريق في مران وحيد ولكن، هناك جوانب تكتيكية وانضباطية يفرضها المدرب منذ الوهلة الأولى بخلاف العامل النفسي وهو ما سيراهن عليه الهلال“.