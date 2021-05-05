ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفيصلي‎

سجل نور الدين أمرابط هدفين في فوز النصر 4-3 على ضيفه الفيصلي، في أول مباراة لمدربه البرازيلي الجديد مانو منيزيس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتلقى الدولي المغربي تمريرة من البرازيلي بيتروس ماثيوس ليحرز أحد أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة في الثانية 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر خطأ دفاعي.

أمرابط يسجل لنادي النصر بعد 14 ثانية فقط ضد الفيصلي (فيديو) https://t.co/J9rsQ5eAcv pic.twitter.com/KeQexsFt2j — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

وأدرك البرازيلي جيليرمي أوجستو التعادل للفيصلي في الدقيقة 11 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة تسديدة ردها الدفاع، قبل أن يعيد سامي النجعي النصر للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 15 إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام.

واستغل هشام فايق خطأ حارس وقائد النصر وليد عبد الله الذي مرر إلى أحد لاعبي الفيصلي لتذهب الكرة إلى فايق، ويطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 27.

وجعل بيتروس النتيجة 3-2 للنصر بتسديدة قوية مباشرة من مدى قريب، بعد تهيئة بالصدر من علي لاجامي في الدقيقة 40.

وبعد أربع دقائق من استئناف اللعب، أضاف أمرابط هدفه الثاني والرابع للنصر من علامة الجزاء، لكن رفائيل قلص الفارق قبل النهاية بدقيقتين بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وقفز النصر للمركز الخامس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة، مقابل 33 نقطة للفيصلي في المركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: