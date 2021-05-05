أمرابط يسجل لنادي النصر بعد 14 ثانية فقط ضد الفيصلي (فيديو)‎

افتتح المغربي نورالدين أمرابط مهاجم نادي النصر السعودي أهداف فريقه في شباك الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الأربعاء، بعد ثوانٍ من صافرة البداية.

ففي الثانية 14 استمل أمرابط بينية سحرية من زميله بيتروس، ليسدد قوية في شباك الفيصلي، معلنًا تقدم النصر بهدف نظيف في الثواني الأولى.

يالها من عودة .. هدف النصر الأول على الفيصلي بعد 14 ثانية فقط عن طريق نور الدين أمرابط🔥#النصر_الفيصلي pic.twitter.com/jhxNCZLPox — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

ويستضيف نادي النصر نظيره الفيصلي على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2021.

وظهر المدرب البرازيلي مانو مينيز للمرة الأولى محليا مع النصر، حيث استلم المدرب البرازيلي مهامه مع الفريق خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد إقالة الكرواتي هورفات، ونجح بالفعل في الوصول مع النصر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويطمح المدرب البرازيلي مانو مينيزيس في إعادة ”العالمي“ إلى طريق الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نجح في مهمته الأولى بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتزع صدارة مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة.

وخسر النصر من الفيصلي بهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما خسر من ضمك 2 /3 في الجولة الـ25.

ويحتل العالمي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 36 نقطة.