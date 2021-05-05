رياضة

أمرابط يسجل لنادي النصر بعد 14 ثانية فقط ضد الفيصلي (فيديو)‎
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 18:57 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 19:20 GMT

أمرابط يسجل لنادي النصر بعد 14 ثانية فقط ضد الفيصلي (فيديو)‎

يستضيف نادي النصر نظيره الفيصلي على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2021.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

افتتح المغربي نورالدين أمرابط مهاجم نادي النصر السعودي أهداف فريقه في شباك الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الأربعاء، بعد ثوانٍ من صافرة البداية.

ففي الثانية 14 استمل أمرابط بينية سحرية من زميله بيتروس، ليسدد قوية في شباك الفيصلي، معلنًا تقدم النصر بهدف نظيف في الثواني الأولى.

ويستضيف نادي النصر نظيره الفيصلي على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2021.

وظهر المدرب البرازيلي مانو مينيز للمرة الأولى محليا مع النصر، حيث استلم المدرب البرازيلي مهامه مع الفريق خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد إقالة الكرواتي هورفات، ونجح بالفعل في الوصول مع النصر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويطمح المدرب البرازيلي مانو مينيزيس في إعادة ”العالمي“ إلى طريق الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نجح في مهمته الأولى بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتزع صدارة مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة.

وخسر النصر من الفيصلي بهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما خسر من ضمك 2 /3 في الجولة الـ25.

ويحتل العالمي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 36 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play