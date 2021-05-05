النصر ضد الفيصلي.. أشخاص لن تراهم مجددا وآخرون يظهروا مع استئناف الدوري السعودي

يستأنف اليوم الأربعاء الدوري السعودي للمحترفين (كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بعد توقف طويل لمشاركة النصر والهلال والأهلي بدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، التي نجح خلالها النصر والهلال في التأهل لدور الـ16 بينما غادر الأهلي من نفس الدور.

يحل الفيصلي ضيفا على النصر، الذي يأمل في استغلال الأداء المميز في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وتصدر مجموعته لتحقيق فوز يحسن مركزه، حيث يحتل حاليا المركز السابع بـ36 نقطة، ومازالت آماله قائمة في الحصول على مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، قبل 4 جولات فقط من ختام المسابقة.

تقرير: لا يوجد أي بند في عقد عبدالله الحمدان يمنعه من خوض مباراة الهلال ضد الشباب https://t.co/LDXFd0Fsvh pic.twitter.com/TrSvkh1V5Q — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

ومع استئناف الدوري السعودي بالجولة 26، حدثت تغييرات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأندية الكبيرة، فهناك أشخاص لعبوا آخر مباراة قبل التوقف لكنهم لن يظهروا مع العودة، كما سيظهر آخرون للمرة الأولى سواء هذا الموسم أو بشكل عام في الدوري السعودي.

مانو مينيز

سيظهر المدرب البرازيلي مانو مينيز للمرة الأولى محليا مع النصر، حيث استلم المدرب البرزيلي مهامه مع الفريق خلال دورالمجموعات بدوري أبطال آسيا بعد إقالة الكرواتي هورفات، ونجح بالفعل في الوصول مع النصر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

مورايس

سيظهر المدرب البرتغالي خوسيه مورايس مع الهلال خلال مباراة متصدر جدول المسابقة مع ملاحقه القوي يوم الجمعه المقبل للمرة الأولى بعدما تعاقد مع زعيم الأندية السعودية عقب الأداء المهتز ببطولة دوري أبطال آسيا. مورايس تعاقد مع الهلال لنهاية الموسم، علما بأن له تجربة سابقة في المملكة العربية السعودية مع الشباب بالذات، وحقق معه لقب كأس السوبر.

ماجد النفيعي يتحدث عن أبرز التحديات أمامه عقب فوزه برئاسة النادي الأهلي السعودي (فيديو) https://t.co/SCN5gfJcN0 pic.twitter.com/tqNTU7CEPG — إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2021

ماجد النفيعي

عاد ماجد النفيعي مجددا للظهور في الوسط الرياضي السعودي بعد انتخابه رئيسا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات خلال الانتخابات التي أقيمت أمس الثلاثاء، بعد استقالة رئيس النادي السابق عبدالإله مؤمنة، النفيعي يعود بعد تجربة سابقة مع الأهلي قبل عامين، لكن هذه المرة يواجه ظروفا صعبة مع النادي الملكي السعودي الذي تراكمت عليه الديون والأزمات الإدارية.

هورفات وميكالي ومؤمنة

دخول الثلاثي مينيز ومورايس والنفيعي جاء على حساب الثلاثي ألين هورفات وروجيرو ميكالي وعبدالإله مؤمنة بعدما أقيل الأول والثاني من النصر والهلال وتقدم الثالث باستقالته من رئاسة النادي الأهلي، ما لن يمكنهم من الظهور في الدوري السعودي مجددا على الأقل هذا الموسم.