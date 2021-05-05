تقرير: لا يوجد أي بند في عقد عبدالله الحمدان يمنعه من خوض مباراة الهلال ضد الشباب

كشفت صحيفة ”الاقتصادية“، نقلا عن مصدر مقرب، مفاجأة بشأن عبدالله الحمدان، لاعب الهلال، والمنتقل للفريق من نظيره الشباب.

الحمدان كان انضم للهلال عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب، وقد اشترى ”الزعيم“ مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقده خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية، إلى إرسال مسؤولي الهلال استفسارا لاتحاد الكرة السعودي، بشأن إمكانية مشاركة الحمدان في مواجهة الشباب المقبلة.

فيما جاء استفسار نادي الهلال من اتحاد الكرة بسبب وجود بند في عقد الحمدان، يمنع مشاركة اللاعب هذا الموسم أمام الشباب.

ولكن الصحيفة، كشفت أن ”عقد الحمدان لا ينص في بنوده على أي فقرة تمنعه من المشاركة ضد أي فريق، ولا سيما الشباب“.

وأوضح المصدر: ”ربما يوجد اتفاقية بين الناديين أو طلب شفهي، لكن هذا لا يمنع اللاعب الذي يرغب ويصر على المشاركة، وسيكون ضمن قائمة الفريق الأزرق في المباراة“.

ما قانونية مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال ضد الشباب؟ https://t.co/Ps1dnROd6j pic.twitter.com/mZrgqUDjRB — إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2021

بينما أكد، القانوني الرياضي علي عباس، في تصريحات لصحيفة ”الرياض“، أن مشاركة الحمدان مع الهلال ضد الشباب ستكون قانونية ولا يمكن لنادي الشباب الاحتجاج عليها.

وأضاف: ”مثل هذا الشرط، إن وجد، لا يرتقي لمستوى الالتزام القانوني، بل هو فقط مجرد التزام أدبي وأخلاقي وهو معمول به حتى في أوروبا ولكن في إطار اتفاق أدبي وليس التزاما قانونيا“.

وتابع: ”البند الذي يتحدث عنه الجميع إن وجد فهو باطل ولا عمل به ولا حجية له على الأطراف باعتبار أن نادي الشباب لم تعد له أي حقوق اقتصادية أو رياضية على اللاعب من تاريخ توقيع اتفاقية الانتقال، بالإضافة لذلك فإن مثل هذا الشرط يمس مبدأ المنافسة ويحد من حرية اللاعب كما يمس حقوقه الشخصية وهي من المسائل المقدسة بالنسبة للفيفا“.

#الدوري_مع_وليد | محمد الدهش : مشاركة الحمدان قانونية وأنا كإداري إذا احتجته سوف اشركه الهلال لم يتعاقد معه مجانا .. لا أعلم إذا إدارة الهلال لا تريد أن تخسر التعامل مع إدارة الشباب وتحترم البند في العقد..#قناة_SBC pic.twitter.com/7OO4UZd57M — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 3, 2021

يذكر أن الحمدان لم يلعب مع الهلال سوى 7 مباريات، ولم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن، إذ أبعدته الإصابات عن مستواه الفترة الماضية.

ويواجه الهلال نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال والشباب جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد 48 نقطة لكل منهما، ويُطاردهما الاتحاد برصيد 46 لكنه لعب بالفعل مباراة الجولة الـ26.